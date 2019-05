Hitler beszédeit elemezte Emilia Clarke a Trónok harca utolsó részéhez

Véget ért a Trónok harca 8. évadja, így a szereplők is egyre több dolgot árulhatnak el arról, hogyan készült a sorozat. Emilia Clarke nemrég a Varietynek beszélt arról, mennyire nehéz volt megtanulnia a különböző nem létező nyelveket.

"Akármelyik színészt kérdezed, azt fogja mondani, hogy eljön a forgatásról, és otthon tanulja a szöveget a következő napra. Ennek a csúcsa hamis nyelveket tanulni. Megőrültem tőle. Általában könnyen veszem ezeket a dolgokat, de az utolsó rész annyira sokat jelentett nekem, hogy nagyon féltem, hogy elrontom" - mondta Clarke, és hozzátette, két hónapon keresztül minden este fennmaradt, hogy gyakorolja a szöveget.

"Mondtam a tűzhelyemnek, a hűtőszekrényemnek, egész Belfastnak az ablakon keresztül. Na jó, az ablakot bezártam, mert nem akartam, hogy az emberek azt higgyék, megőrültem."

A Trónok harca Daeneryse elárulta azt is, hogy a diktatórikus hangnem elsajátításához diktátorok és erőskezű vezetők beszédeit nézte meg. "Akkor is megérted, miről beszélnek, ha nem ismered a nyelvet. Megérted, miről beszélt Hitler, még akkor is, ha egy teljesen idegen nyelven beszél. Arra gondoltam, ha minden egyes szót elhiszek, amit mondok, a nézőknek sem kell annyira a feliratra hagyatkozniuk."

