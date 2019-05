Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók közt is vannak, akik támogatják a csatlakozást. ","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók közt is vannak, akik támogatják a csatlakozást. ","id":"20190522_europai_ugyeszseg_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07220b0-06d6-4617-9ec7-9ea28e1bfbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_europai_ugyeszseg_zavecz_research","timestamp":"2019. május. 22. 06:55","title":"A magyarok többsége szerint hazánknak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","shortLead":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","id":"20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988cd05e-316c-467a-8da7-b3e2abe89d25","keywords":null,"link":"/elet/20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","timestamp":"2019. május. 22. 05:22","title":"Strachét otthagyta a felesége, a gyereket is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","shortLead":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","id":"20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb26ba97-a52f-4aa2-b657-709c4102b38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","timestamp":"2019. május. 22. 10:58","title":"Ma délutánig kell eldönteni, hol akar szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos is lesz.","shortLead":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos...","id":"20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b2277-30b8-4962-9414-c81e03057586","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","timestamp":"2019. május. 22. 15:35","title":"Nagy leleplezésre készül a MediaTek: jön az első 5G-s chipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34713942-82f4-4646-9ea4-20805bfe23a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe Premier Rusch CC 2018 októberében jelent meg, az androidosok viszont legfeljebb csak az asztali gépükön használhatták a szoftvert. Mostantól viszont már nekik is elérhető az applikáció.","shortLead":"Az Adobe Premier Rusch CC 2018 októberében jelent meg, az androidosok viszont legfeljebb csak az asztali gépükön...","id":"20190521_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34713942-82f4-4646-9ea4-20805bfe23a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6316cc-58df-4bee-b608-cd8ddedc8338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_android","timestamp":"2019. május. 21. 19:03","title":"Mutatunk egy remek videoszerkesztőt Androidra, érdemes lehet letöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","shortLead":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","id":"20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54232fee-d228-459c-9196-37897c4add43","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","timestamp":"2019. május. 21. 17:08","title":"Megindokolta a kormány, miért vette le a Hajógyári-szigetet a világörökségi listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet azt mondani, hogy a visszatérése ne lenne lehengerlő.","shortLead":"Nem lehet azt mondani, hogy a visszatérése ne lenne lehengerlő.","id":"20190522_Palik_Laszlo_tobb_mint_meglepo_feladatot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1890bc21-261e-4d9b-a9cc-e1df9ab897c0","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Palik_Laszlo_tobb_mint_meglepo_feladatot_kapott","timestamp":"2019. május. 22. 09:12","title":"Palik László több mint meglepő feladatot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]