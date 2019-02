Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt vezetőjét szerette volna levadászni. Az EU testülete azonban őt szeretné a Magyarországot tagjai között nem tudó Európai Ügyészség élére, de országában ennek sokan nem örülnek.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt...","id":"20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c07556-c6a5-4966-87d4-c5a3afe9e4e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","timestamp":"2019. február. 05. 12:00","title":"Románia adhatja az európai főügyészt, bár hazájában nem örülnek ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi üzemeltetésére 4 milliárd forintot szán az állami trafikcég. Az egyedi azonosítókért díjat számolhatnak fel a gyártóknak és az importőröknek.","shortLead":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi...","id":"20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f345b7d1-67dd-4690-8ff6-2bfc970d3836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","timestamp":"2019. február. 05. 14:08","title":"Lekövethető egyedi azonosítót raknak minden egyes doboz cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen vannak tisztában a következményekkel. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen...","id":"20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efe189f-b913-487c-8e4e-9771678efdb4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","timestamp":"2019. február. 06. 09:05","title":"Kezességet vállal? Érdemes tudnia, ez mi mindennel járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török államfő nem sokat tétlenkedett, miután a parlamenttől gyakorlatilag teljhatalmat kapott a gazdasági életben. ","shortLead":"A török államfő nem sokat tétlenkedett, miután a parlamenttől gyakorlatilag teljhatalmat kapott a gazdasági életben. ","id":"20190205_Erdogan_az_allamkincstar_ellenorzese_ala_vonna_az_egyik_legnagyobb_torok_bankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cfc2b-5db5-4773-818f-33ee1331ea79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Erdogan_az_allamkincstar_ellenorzese_ala_vonna_az_egyik_legnagyobb_torok_bankot","timestamp":"2019. február. 05. 17:19","title":"Erdogan államosítaná az ellenzék tulajdonrészét az ország legnagyobb bankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","shortLead":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","id":"20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b14139-d467-4cc2-a5b2-804570f50f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","timestamp":"2019. február. 05. 21:48","title":"Félmilliós nyomravezetői díjat fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni egy gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]