Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd streamszolgáltatásuk első saját gyártású műsora, ami a For All Mankind címet kapta. ","shortLead":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1542b01-973c-4df9-ba2a-b6fbdf7996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","timestamp":"2019. június. 03. 19:33","title":"Nagyon izgalmasnak tűnik az Apple első saját gyártású sorozata – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","shortLead":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","id":"20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c00ad5-7b1e-4932-ab71-c03ad691586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","timestamp":"2019. június. 04. 08:55","title":"Komoly változásokat akarnak a nyugdíjaknál – népszavazást kezdeményeznek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","shortLead":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","id":"20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cad521-053a-4e08-99f4-7edd453f55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 04. 17:29","title":"Ujjlenyomat alapján azonosítják a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élen vannak az autóipari cégek, ám a legtöbbet a nem pénzügyi cégek közül egy magyar nagyvállalat ért el. Ezen a listán Mészáros Lőrinc nincs sehol, bár kormányközeli vállalkozásokat találunk.","shortLead":"Az élen vannak az autóipari cégek, ám a legtöbbet a nem pénzügyi cégek közül egy magyar nagyvállalat ért el. Ezen...","id":"20190603_Itt_vannak_a_rekorderek_ezek_a_cegek_szereztek_a_legnagyobb_bevetelt_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2d293b-2fd8-4c01-bfa5-1a7f63720330","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Itt_vannak_a_rekorderek_ezek_a_cegek_szereztek_a_legnagyobb_bevetelt_tavaly","timestamp":"2019. június. 03. 16:40","title":"Itt vannak a rekorderek: ezek a cégek szerezték a legnagyobb bevételt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","shortLead":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","id":"20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33263731-593a-45ec-ab37-ede28b8f7c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. június. 03. 17:35","title":"Kiemelt üggyé nyilvánította a Hableány balesetét a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","shortLead":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","id":"20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137630b-2f2f-4fd3-a7c4-70180217f02e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. június. 04. 13:29","title":"Ismét újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]