[{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be a negyedik mobilszolgáltatóként múlt hétfőn piacra lépett vállalat.","shortLead":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be...","id":"20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda5fc2-5181-43ff-9539-c6cc5a7623ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","timestamp":"2019. június. 04. 16:33","title":"Újabb 0 forintos percdíjat vezetett be a Digi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcéves korig hagyni kellene fejlődni az idegrendszert, derül ki az MTA friss kutatásából.","shortLead":"Nyolcéves korig hagyni kellene fejlődni az idegrendszert, derül ki az MTA friss kutatásából.","id":"20190603_Tul_koran_eroltetik_az_olvasast_ezert_sok_a_diszlexias_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bd051-e8a0-42a5-a707-5e76c021fbff","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Tul_koran_eroltetik_az_olvasast_ezert_sok_a_diszlexias_gyerek","timestamp":"2019. június. 03. 17:12","title":"Túl korán erőltetik az olvasást, ezért sok a diszlexiás gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai kémkedéstől tartanak.","shortLead":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai...","id":"20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55462c97-52e5-4f56-95da-f7e999661cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"Az oroszok leváltanák a Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9b2e28-d852-40e1-87ba-34d6d5e93b79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elviszik a nagy pénzt termelő sorozatot, ha életbe lép a törvény.","shortLead":"Elviszik a nagy pénzt termelő sorozatot, ha életbe lép a törvény.","id":"20190605_A_Walking_Dead_gyartoja_is_befenyiti_Georgiat_az_abortusztorveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c9b2e28-d852-40e1-87ba-34d6d5e93b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227a5c4-1859-4df9-900c-bd9a150c3294","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_A_Walking_Dead_gyartoja_is_befenyiti_Georgiat_az_abortusztorveny_miatt","timestamp":"2019. június. 05. 10:25","title":"A Walking Dead gyártója is befenyíti Georgiát az abortusztörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt számolt be a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésről. ","shortLead":"Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt számolt be a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésről. ","id":"20190604_Pinter_szerint_gyors_es_szakszeru_volt_a_hajobaleset_utani_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a5bc3e-98d4-4f30-abdf-685fd258f364","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Pinter_szerint_gyors_es_szakszeru_volt_a_hajobaleset_utani_mentes","timestamp":"2019. június. 04. 12:18","title":"Pintér szerint gyors és szakszerű volt a hajóbaleset utáni mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","shortLead":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","id":"20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310480c7-cc46-4767-b073-29cd3f77b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"A Belügyé lett a Gandhi Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","shortLead":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","id":"20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c019d117-9979-486a-839e-86680c060222","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. június. 04. 16:18","title":"A bevásárlás jövőjével kísérletezik a Waitrose","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója maradt.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója...","id":"20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d8b5e2-d0f4-4e94-8367-2dbbaaab3342","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","timestamp":"2019. június. 05. 10:49","title":"A Mészáros-üzlettárs postai cégnek 12 nap alatt kéne eltüntetnie 250 millió adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]