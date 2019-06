Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","shortLead":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","id":"20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fb1f97-7190-4fe2-ae01-d572449deb76","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","timestamp":"2019. június. 05. 11:44","title":"Sallai Róbert Benedek kiszállt az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","shortLead":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","id":"20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d887d589-13cb-4a88-8830-62f07916069d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","timestamp":"2019. június. 05. 06:10","title":"Kilenc forinttal csökkent a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","shortLead":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","id":"20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae8077-1ba8-49ea-bd36-ff74ab821b32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","timestamp":"2019. június. 06. 08:52","title":"Online jegyvásárlással kísérletezik a MÁV a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra, hogy megérjék a 76. életévüket – állítják amerikai tudósok, akik a Nature Medicine című szakfolyóirat új számában publikálták kutatásukat. ","shortLead":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra...","id":"20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6f22c-4890-4c9d-a3f4-2f2b43bcf441","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","timestamp":"2019. június. 05. 17:03","title":"Élnek emberek, akik sosem lesznek AIDS-esek – de kemény árat fizetnek ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter hamarabb szeretne eurót, mint Matolcsy György, szerinte 2022-re teljesítjük a bevezetés feltételeit. Addig is lehet Magyarországon nyaralni, ha valaki szerint túl magas a 325-ös átváltási ár.","shortLead":"A pénzügyminiszter hamarabb szeretne eurót, mint Matolcsy György, szerinte 2022-re teljesítjük a bevezetés feltételeit...","id":"20190606_Varga_a_forintarfolyamrol_Itthon_is_lehet_nyaralni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e656f-8731-47f5-8a85-b206bb4aa9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Varga_a_forintarfolyamrol_Itthon_is_lehet_nyaralni","timestamp":"2019. június. 06. 06:58","title":"Varga a forintárfolyamról: Itthon is lehet nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki az Itar-Tassz hírügynökségnek nyilatkozott oroszországi látogatása felvezetéseként. Azt nem mondhatta, hogy a legnagyobb, mert az nem volna igaz.","shortLead":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki...","id":"20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7443af-13c6-48d1-8bb7-611808b90138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","timestamp":"2019. június. 05. 13:17","title":"A kínai elnöknek mostanában nem barátja Trump, de talált helyette mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","shortLead":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","id":"20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b64cb-0e6c-4e20-bec4-a1293595d0ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","timestamp":"2019. június. 05. 17:34","title":"Parkolóból mentettek autókat a tűzoltók a siófoki viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Big data céget integrált a cégóriás.","shortLead":"Big data céget integrált a cégóriás.","id":"20190606_google_felvasarlas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29fb305-cb58-44a1-9399-9e890e5c6677","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_google_felvasarlas_","timestamp":"2019. június. 06. 17:28","title":"738 milliárdos beruházást hajtott végre a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]