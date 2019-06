Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","shortLead":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","id":"20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0d643-758f-48c6-bd6a-8f85600ead02","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","timestamp":"2019. június. 06. 21:13","title":"Facebook-bejegyzései miatt börtönbe zártak egy embert Vietnámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","shortLead":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","id":"20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec420c-4dec-4b89-a248-e16a7baaed60","keywords":null,"link":"/kultura/20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","timestamp":"2019. június. 08. 10:30","title":"Örömhír jött, 130 év után befutott a Sagrada Familia építési engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","shortLead":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","id":"20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c223537e-2d42-4762-bfb9-90fddd94a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","timestamp":"2019. június. 06. 16:43","title":"Végrehajtót küld a Fideszre Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga van a méltósághoz, mindenkinek joga van a boldogsághoz, mindenkinek joga van a szabad szerelemhez\".","shortLead":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda207f-f419-424b-920d-086886a63809","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","timestamp":"2019. június. 07. 17:09","title":"Karácsony Gergely kitette a Pride szivárványos zászlóját a zuglói polgármesteri hivatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"Domány András - Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő nők. Az adószakértő szerint azonban ne éljék bele magukat, hiszen ez a támogatási forma idegen az adórendszertől, így véleménye szerint el sem szabadna fogadni. ","shortLead":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő...","id":"20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6eca0c-5700-4dd5-bac9-6e70e04e82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"Életre szóló adómentesség a négygyerekes anyáknak – azért ne bízzák el magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccefcc28-43b5-4d63-971f-9aab557a9b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190607_Az_apatest_vidam_dicserte_Apak_napjara_keszult_egy_zsenialis_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccefcc28-43b5-4d63-971f-9aab557a9b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15637e0-653b-4419-a566-374b447b9156","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_apatest_vidam_dicserte_Apak_napjara_keszult_egy_zsenialis_video","timestamp":"2019. június. 07. 15:53","title":"Az apatest vidám dicsérete: apák napjára készült egy zseniális videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely örül, hogy nagyobb lesz a verseny, de nagyon máshogy értelmezi a pártok közti megállapodást, mint Gyurcsány Ferenc. ","shortLead":"Karácsony Gergely örül, hogy nagyobb lesz a verseny, de nagyon máshogy értelmezi a pártok közti megállapodást, mint...","id":"20190607_Karacsony_Kalman_Olga_inditasarol_Lesz_meg_feladat_a_partok_kozti_bizalmi_viszony_helyreallitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c11ad-248f-45aa-a853-d261b80bf706","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Kalman_Olga_inditasarol_Lesz_meg_feladat_a_partok_kozti_bizalmi_viszony_helyreallitasaval","timestamp":"2019. június. 07. 10:26","title":"Karácsony Kálmán Olga indításáról: \"Lesz még feladat a pártok közti bizalmi viszony helyreállításával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes higiénia területére is bemerészkedtek.","shortLead":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes...","id":"20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb07a3f-3364-4204-af8f-a3f1e91bf287","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","timestamp":"2019. június. 06. 14:03","title":"Érdekes Microsoft-ötlet: ezektől vajon Xbox-illata lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]