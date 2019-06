Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","shortLead":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","id":"20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548d9876-b821-48e7-bf54-64286ab264c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","timestamp":"2019. június. 15. 15:26","title":"Karácsony elmondta, mit gondol a pénteki előválasztási vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv jelent meg.","shortLead":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv...","id":"201923_kilencvenszer_egy_mondat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381a182c-572a-4d06-9e86-cc93020c1384","keywords":null,"link":"/kultura/201923_kilencvenszer_egy_mondat","timestamp":"2019. június. 15. 07:30","title":"Kilencvenszer egy mondat a 90. könyvhét kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","shortLead":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","id":"20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d25f82-0b99-4e0d-9040-0b246d08157f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. június. 14. 09:25","title":"Egy év alatt 40 százalékkal nőtt a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","shortLead":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","id":"20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f102-a929-4aa7-9aee-83b7db064fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","timestamp":"2019. június. 14. 13:14","title":"Megerősítette a kormány: csak a július után született gyerekek számítanak a hitel elengedésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből. Jövőre két és félszer ennyit.","shortLead":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből...","id":"20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927e734-deba-4b4e-8ec6-f1b93a38b4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. június. 15. 15:46","title":"Csak idén több százmilliót ad a kormány egy újabb sportakadémia előkészítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]