Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","shortLead":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","id":"20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b2d85f-cc92-4076-8527-c1e7f1281233","keywords":null,"link":"/elet/20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. június. 15. 17:47","title":"Elolvadtak a korábbi rekordok, akkora a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható összetevői. A kezdő lökést egy-egy alkalmazás is megadhatja.","shortLead":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható...","id":"20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f15f9b-33d5-4797-a1ab-35fcafde4004","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","timestamp":"2019. június. 16. 19:15","title":"Appajánló: íme 5 remek alkalmazás az előrébb jutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","shortLead":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","id":"20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99355-9aa7-42cf-a9be-2de1be01cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","timestamp":"2019. június. 15. 21:58","title":"Feljelentést tesz a MÁV monori vonat pórul járt utasainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","shortLead":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","id":"20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfbb17f-25b2-4811-afff-64cc4d4feaa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","timestamp":"2019. június. 17. 05:15","title":"Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","shortLead":"Szombaton kora reggel sétálók találtak rá. \r

","id":"20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e17287-fe7d-452b-905d-61c97e0f624a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_holttestet_talaltak_a_zalaegerszegi_parkerdoben","timestamp":"2019. június. 15. 21:37","title":"Holttestet találtak a zalaegerszegi parkerdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]