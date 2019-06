Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok törlését. Az új kapcsoló a következő hetekben lesz elérhető a mobilos felhasználók számára.","shortLead":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok...","id":"20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec503094-2b23-4eed-a87c-5fd5cc4270a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. június. 26. 19:35","title":"Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék a szabadságukat.","shortLead":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék...","id":"20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd00f5a-1943-4fe2-b3bc-15ebcfc8df07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","timestamp":"2019. június. 26. 13:12","title":"A Ryanair fejenként 400 eurós kártérítést fizethet egy budapesti járat utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","shortLead":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","id":"20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe2af80-bd4a-418f-84fa-0dff45c8464e","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","timestamp":"2019. június. 26. 14:28","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan kiszámítható, hogy mennyi saját megtakarításra van szükség egy lakás megvásárlásához, ha a kölcsönt is igénybe veszünk. A július 1-31. között születő babák után is járni fog a babaváró kamatelengedése. ","shortLead":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan...","id":"20190627_babavaro_bankmonitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da08fdd-b832-4f7e-ac84-e761c7be0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_babavaro_bankmonitor","timestamp":"2019. június. 27. 12:00","title":"Lényeges változások a babaváró feltételeiben: mutatjuk a lehetőségeket és a buktatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","shortLead":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","id":"20190627_Twitter_Trump_szuro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742925fc-44c6-44cf-8984-1109d60e7836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Twitter_Trump_szuro","timestamp":"2019. június. 27. 19:53","title":"Mostantól megbélyegzi a Trump-féléket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","shortLead":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","id":"20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe21c2a-5d97-4069-ab60-c4f3bbfb3c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","timestamp":"2019. június. 28. 08:32","title":"A Fidesz nem szavazta meg, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","shortLead":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","id":"20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbaff76-f556-4a5e-bdd8-64d1ba7921d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","timestamp":"2019. június. 26. 16:07","title":"Vagy a Fidesz lépett ki a Néppártból, vagy a Néppárt felejtette el, hogy még ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]