Rami Malek nem akart fundamentalista terroristát játszani az új James Bond-filmben

[{"available":true,"c_guid":"7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság szerint azonban a telefonok nem alkalmasak erre, ezért beperelte a koreai gyártót.","shortLead":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság...","id":"20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cebb2b-18b9-4110-9bbb-25d7e0eaf802","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","timestamp":"2019. július. 04. 11:52","title":"Pert akasztott a Samsung nyakába az ausztrál fogyasztóvédelem félrevezető telefonreklámok vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók. A Dél-Buda és a Corvin-negyed közötti villamospótlás augusztus végéig továbbra is érvényben marad.","shortLead":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók...","id":"20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60b7c78-b3d5-433a-b16c-8be26f508a90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","timestamp":"2019. július. 03. 12:04","title":"Szombattól inkább felejtse el a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hét végén kérik felvételüket az európai árfolyam-mechanizmusba, az eurót 2024-ben vezetnék be. ","shortLead":"A hét végén kérik felvételüket az európai árfolyam-mechanizmusba, az eurót 2024-ben vezetnék be. ","id":"20190703_Horvatorszag_is_elobb_vezetheti_be_az_eurot_mint_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6720d4a-937f-4f63-ab72-7f62d3c174c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Horvatorszag_is_elobb_vezetheti_be_az_eurot_mint_a_magyarok","timestamp":"2019. július. 03. 19:39","title":"Horvátországnak is előbb lehet eurója, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És még mindig csak egy ilyen nap van az évben, hogy zavartalanul lehet csókolózni az utcán.” Kiderült, Londonba költözik majd.","shortLead":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És...","id":"20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bf4967-4ee7-44b1-ac7e-19d07bfac325","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","timestamp":"2019. július. 04. 09:27","title":"Nádasdy: Kövér nyilván nem tudja, de a gyerekei pedagógusai közt is lehetnek melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","shortLead":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","id":"20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e8e164-0325-4e89-a57c-186df44ef041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. július. 03. 20:04","title":"Minden EP-szakbizottságban lesz fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","shortLead":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","id":"20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65678b11-6301-47ab-b8c7-09c7d75031dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. július. 03. 11:50","title":"A TEK kapta el az üllői és bugyi bankrablás gyanúsítottját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]