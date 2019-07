Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","shortLead":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","id":"20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52b76ee-f455-4c6e-a15e-1912539e2fd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","timestamp":"2019. július. 06. 18:23","title":"Sajátos megoldást talált egy cég a lakhatási válság megoldására Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb meglépi a dolgot, és kiad egy ilyen funkciójú fülest.","shortLead":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb...","id":"20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58b2ff-3ac1-4d95-9b1b-cf5a5112cdb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"A Sony megcsinálta a fülhallgatót, amivel az Apple készült tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","shortLead":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","id":"20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d880a4-cde7-4ae2-8545-8baca80e980b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","timestamp":"2019. július. 05. 14:49","title":"Egy közleményből derült ki, két helyen pluszban indul jobbikos polgármester-jelölt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokat a gyerekeket adják nevelőszülőkhöz agy árvaházba, akiknek a szüleinek átnevelőtáborban mossák az agyát.\r

\r

","shortLead":"Azokat a gyerekeket adják nevelőszülőkhöz agy árvaházba, akiknek a szüleinek átnevelőtáborban mossák az agyát.\r

\r

","id":"20190705_BBC_Kinaban_elveszik_az_ujgur_szuloktol_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753e58b1-c2c5-45ee-9913-94a677556c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_BBC_Kinaban_elveszik_az_ujgur_szuloktol_a_gyerekeket","timestamp":"2019. július. 05. 20:17","title":"BBC: Kínában elveszik az ujgur szülőktől a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy a hőmérséklet. Kedd reggeltől száraz idő várható. ","shortLead":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy...","id":"20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaf759b-afb5-4325-9650-9ae6cbea374b","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","timestamp":"2019. július. 07. 11:34","title":"Egy időre vége a kánikulának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]