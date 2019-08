Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","shortLead":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","id":"20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e7fb2-f9a4-4d9a-89af-63403f026b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:03","title":"Éveken át figyelték a tudósok a Jupiter holdját, izgalmas meglepetést tapasztaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","shortLead":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","id":"20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76621d4a-d2ca-40c0-9366-3af813b97f30","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:47","title":"Szennyvíziszap ömlött az utcára Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","shortLead":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","id":"20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e62c50-819d-4734-94d5-bcc1f9a1ab10","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:36","title":"Neymar madridi leigazolása felfordulást okozhat a játékospiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","shortLead":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","id":"20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86cca33-6384-48ab-9dad-1d8c0c036745","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:03","title":"A világ legnagyobb békái olyan nagyok, hogy képesek saját tavat építeni maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]