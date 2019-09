Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán csodálkozhatunk rá.

A rangos hazai, európai és más kontinensek színpadait megjárt Kodály Spicy Jazz és Turai Balázs filmrendező által alkotott rajzfilm a Karácsonyi pásztortánc című népdalt gondolja újra, annak első sorából indul ki („Bárcsak régen fölébredtem volna!”).

A film hőse, a pásztor munkavégzés közben egy szerencsés véletlen folytán rálel egy varázserejű gombára, mely elrepíti őt a közeli és távoli jövőbe, ahol bepillantást nyerhet abba, hogyan is változik az emberiség viszonyulása a karácsonyhoz az évszázadok és évezredek múlásával. A bensőséges hangulatot hogy váltja fel az anyagiasság, a közösség miként válik tömeggé, és az őseredeti szimbiózis hogyan alakul át disztópikus rémálommá. Kiderül az is, hogy ez a felfogás hová is vezethet el mindannyiunkat. De a karácsony a csodák ünnepe, így a mi pásztorunk története sok-sok viszontagság után végül jóra fordul.

A Kodály Zoltán által gyűjtött magyar népdalkincset modern és szórakoztató fúziós jazz formába átdolgozó Kodály Spicy Jazz zenekar az elmúlt évek során megjárta a legfontosabb hazai és külföldi színpadokat, Ausztria, Németország, Erdély, Olaszország és Franciaország után olyan különleges helyszínekre is elvitte hazánk jól ismert dallamait, mint Marokkó, Azerbajdzsán, Grúzia és Izrael. A Music Fashion kiadó és a Kodály Spicy Jazz (amely Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója tiszteletére alakult) 2018-ban jelentette meg bemutatkozó, Reloaded című albumát, amelyen tíz magyar népdal kapott helyet.

