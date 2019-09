Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a499374-e04d-4c74-abae-5bf5bdc355bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Így készül Will Smith a budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624ee2e-26a6-49f7-a6fc-9b71fabc9316","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „magyar Piedone”, a felejthetetlen Ötvös Csöpi kitalálója 2009. szeptember 25-én hunyt el.","shortLead":"A „magyar Piedone”, a felejthetetlen Ötvös Csöpi kitalálója 2009. szeptember 25-én hunyt el.","id":"20190925_Tiz_eve_halt_meg_Bujtor_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2624ee2e-26a6-49f7-a6fc-9b71fabc9316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba7e6fc-ee9c-40f6-841f-62b5dea42ad6","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Tiz_eve_halt_meg_Bujtor_Istvan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:48","title":"Tíz éve halt meg Bujtor István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","shortLead":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","id":"20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c75b7f-1a81-4e12-b87c-bb0b7905bfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:57","title":"Tizenhárman álltak oda átadni egy útszakaszt, ebből 10-en vágták is a szalagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8a339a-7651-4ca6-8206-052a6d2aeafd","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Fix fizetés, belső hitelesség, távmunka – ezek a legfontosabb kritériumai annak, hogy egy vállalat vonzó legyen Z generációnak. És sokszor ez sem elég, ráadásul a politika is sok fiatalt elűz innen.","shortLead":"Fix fizetés, belső hitelesség, távmunka – ezek a legfontosabb kritériumai annak, hogy egy vállalat vonzó legyen Z...","id":"20190925_Mire_a_cegek_megtanuljak_hogy_tartsak_meg_a_fiatalokat_azok_nagy_resze_lelep_kulfoldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8a339a-7651-4ca6-8206-052a6d2aeafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a20be2-d0ec-41e0-a5be-3ecda918bdb5","keywords":null,"link":"/360/20190925_Mire_a_cegek_megtanuljak_hogy_tartsak_meg_a_fiatalokat_azok_nagy_resze_lelep_kulfoldre","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:59","title":"Mire a cégek megtanulják, hogy tartsák meg a fiatalokat, azok nagy része lelép külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba költöztette a MÁV a kelenföldi jegypénztárakat a düledező állomásépületből.","shortLead":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba...","id":"20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b9bf46-4924-4004-b23b-1de57746f413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:33","title":"Az omladozó kelenföldi állomásépületből végre az aluljáróba költöztették a jegypénztárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szedni. A javítás költsége milliós tétel lehet. ","shortLead":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét...","id":"20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54616de4-a8b6-40a5-a69b-5fb943452cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:54","title":"Többmilliós káruk is lehet az autósoknak, akik rosszul tankoltak a Shell kútjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","shortLead":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","id":"20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c0e6b-c012-4ad9-965d-d9c8433e6a68","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:12","title":"Videó: egy farkas nézte, ahogy két medve összeverekedett az út közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]