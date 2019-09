Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó friss szoftververziót is elérhetővé tette.","shortLead":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó...","id":"20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0229da-cc75-4fb9-9d67-77d4e8782a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:33","title":"Most már (elvileg) nyugodtan frissíthet az új iOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően durván rasszista megjegyzéseket tett Facebook kommentjeiben. Az Angela Merkelt \"barom lengyel zsidó\" jelzővel illető, nyomdafestéket nem tűrő kifejezések kíséretében \"homoki niggerező\" Prágay István tagja a kormány kiemelt nemzetközi rendezvényálma, a 2021-es vadászati világkiállítás szervezőbizottságának is. A kis egyesületben a lemondását követelik, a szervezőbizottságban viszont nincs nyoma, hogy következménye lenne a zsidózásnak-niggerezésnek.","shortLead":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően...","id":"20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aeef23-58b2-4f4a-a085-d05293df6639","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:10","title":"Zsidózás és niggerezés miatt mondatnák le a vadászati világkiállítás szervezőbizottságának tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","shortLead":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","id":"20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fe47d7-d10b-4f62-9bfd-21218bfceee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:41","title":"Felújítják a Nyugati pályaudvart, fél évre is lezárhatják egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","shortLead":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","id":"20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c0e6b-c012-4ad9-965d-d9c8433e6a68","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:12","title":"Videó: egy farkas nézte, ahogy két medve összeverekedett az út közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Forradalmi gyógyszer, ellenzéki panaszt elutasító kúriai döntés, Puskás-díjas magyar focista. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Forradalmi gyógyszer, ellenzéki panaszt elutasító kúriai döntés, Puskás-díjas magyar focista. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190924_Radar_360_A_nap_amikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b0cfcc-9e1c-46d6-8f27-b660baac841d","keywords":null,"link":"/360/20190924_Radar_360_A_nap_amikor","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor 421 milliót adtak össze egy beteg kisfiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben felülvizsgálatot kezdeményez. A videósok egy emberként tiltakoztak a döntés ellen.","shortLead":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben...","id":"20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39947e24-beb6-4400-aa2a-611e3a2bc1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:30","title":"Kiakadtak a videósok az újabb változáson, azonnal visszavonulót fújt a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt évtizedekben demokráciákként könyveltünk el. Ha igen, átmentek-e valamilyen változáson, ha nem, miért nem – illetve akkor milyen berendezkedésű az adott ország. Igaz ez a fogalmi útelágazódás Magyarországra is, különösen a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. Ugyanis Orbán maga sem liberális demokráciaként határozza meg rendszerét. De az akkor micsoda?","shortLead":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt...","id":"20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f95d5f-bfac-4abd-8d24-781f64a6058a","keywords":null,"link":"/360/20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:00","title":"Autokrácia, hibrid rendszer vagy diktatúra Orbáné? Ez a kérdés, válasszanak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]