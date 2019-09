Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset abban a miskolci kórházban történt, ahol múlt héten egy kerekesszékes beteget rugdostak.","shortLead":"Az eset abban a miskolci kórházban történt, ahol múlt héten egy kerekesszékes beteget rugdostak.","id":"20190926_Nem_vettek_komolyan_az_ongyilkossaggal_fenyegetozo_ferfit_a_korhazban_megolte_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b374da-d338-4109-a2e7-104bfadd13e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Nem_vettek_komolyan_az_ongyilkossaggal_fenyegetozo_ferfit_a_korhazban_megolte_magat","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:53","title":"Nem vették komolyan az öngyilkossággal fenyegetőző férfit a kórházban, megölte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","shortLead":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","id":"20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ff67-6d0c-4b99-b7d5-9f517e3036ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:18","title":"A rendőröket is feljelentik az Auróra vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt, aki fideszes Voldemortként is ismert.","shortLead":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt...","id":"20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c750e5f-a0d9-4037-98fc-7db56463be37","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:12","title":"Négy év letöltendő börtönt kapott a volt fideszes Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a száját nézze! Illetve... ","shortLead":"Csak a száját nézze! Illetve... ","id":"20190925_Parodia_Hever_Gabor_Leonardo_DiCaprio_csotores_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32f70d-d572-41e3-a2e7-62a81abe1ccd","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Parodia_Hever_Gabor_Leonardo_DiCaprio_csotores_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:46","title":"Egy zseniális paródiában Leonardo DiCaprio meséli el Hevér Gábor csőtörését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6e7d0-d3c1-4bb0-96cc-c2f2a9e094ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:21","title":"Itt a győri Audi Q3 legerősebb változata, a 400 lóerős RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","shortLead":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","id":"20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913d7d0-7055-4e54-a242-fe45a7d2304f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:33","title":"Végre pontosan tudjuk, hova szállt le a Hold sötét oldalán a kínaiak űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","shortLead":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","id":"20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e737-2951-45af-ac2a-f9a9a949b315","keywords":null,"link":"/elet/20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:53","title":"Nagyon ízlett a tokaji bor az Oscar-díjas Ang Lee-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem bővült még olyan gyors ütemben a Windows 10 felhasználói tábora, mint idén. A Microsoft számításai szerint jövő tavasszal már 1 milliárd eszközön futhat az operációs rendszer.","shortLead":"Soha nem bővült még olyan gyors ütemben a Windows 10 felhasználói tábora, mint idén. A Microsoft számításai szerint...","id":"20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5237b-a2f3-4c3d-91a8-a8107a543107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:03","title":"Kilőtt a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]