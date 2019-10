Damon Albarn, a brit popzene elmúlt harminc évének egyik kulcsfigurája. A Blur élén megalkotta a brit gitárpop egyik legizgalmasabb életművét, a Gorillazzal a 21. századi színes popzenének szabott új utat, a The Good, The Bad & The Queen és a Rocket Juice & The Moon szupergrupok élén pedig bátran keresztezett különböző stílusokat.

Az afrikai zene inspirációját, kölcsönhatásait számos remek lemezen, nagyszerű projekttel bemutatta már (Mali Music, Kinshasa One Two, Africa Express).

2014-es szólóalbuma (az Everyday Robotsról itt írtunk bővebben, illetve 2014 legjobb albumának választottuk) a személyességén túl 21. századi problémákon filozofál – például azon, hogy merre tart az emberiség vagy a természet és a technika ellentétességén –, ahogy jelentős színpadi művei is.

(Életművéről az 50 éves születésnapján írtunk bővebben.)

Albarnt régóta inspirálja Izland – ő szerezte a 101 Reykjavík filmzenéjét is –, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows című legújabb alkotását is „spirituális otthona” ihlette: az idő múlása, a természet sérülékenysége.

A Müpában nagyzenekarral (vonósokkal, fúvósokkal, ütősökkel, elektronikával), hatásos vizuális körítéssel ad elő. A Blur és a Gorillaz énekesét intim térben látni kivételes esemény, úgy meg különösen, hogy a 2020 májusi premierturné tizenkét állomása közül a Müpa-koncert lesz a második – és az egyetlen – nem nyugat-európai.