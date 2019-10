Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","shortLead":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","id":"20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312c02e8-a465-494c-8062-e61dda0d7df7","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","timestamp":"2019. október. 01. 11:42","title":"Pizzafutárnak álcázta magát a férfi, aki ki akarta rabolni a belvárosi óraszaküzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári portréinterjúnkat közöljük az ötletgazdával, Sáfár Zoltánnal. ","shortLead":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári...","id":"201916_safar_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fd768-7a8e-4b13-813a-1a474ba3c804","keywords":null,"link":"/360/201916_safar_zoltan","timestamp":"2019. október. 01. 15:00","title":"Godot már itt van - gyár helyére álmodott művészeti intézetet Sáfár Zoltán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál a Dumaszínház egyik legnépszerűbb előadása, mely minden hónapban a közélet, politika és a kultúra friss történéseit dolgozza fel rekeszizmot nem kímélő módon. Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. \r

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. ","shortLead":"A Duma Aktuál a Dumaszínház egyik legnépszerűbb előadása, mely minden hónapban a közélet, politika és a kultúra friss...","id":"20190930_Duma_Aktual_Loherebilitacio_es_bob_palya_sik_terepre_avagy_a_leghasznosabb_Eus_penzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0709c46c-a7d9-4832-a461-b076c7a83fbf","keywords":null,"link":"/360/20190930_Duma_Aktual_Loherebilitacio_es_bob_palya_sik_terepre_avagy_a_leghasznosabb_Eus_penzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:15","title":"Duma Aktuál: Lóherebilitáció és bobpálya sík terepre, avagy a leghasznosabb EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon a felhasználók anonimitását. A kritikusok szerint viszont nem biztos, hogy jól sül el az elképzelés.","shortLead":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon...","id":"20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a8817-5c9c-4eed-9368-7745f46e2beb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:03","title":"Olyan törvény jöhet Ausztriában, ami szájkosarat tesz az internetes gyűlölködőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","shortLead":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","id":"20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478d3d53-14fe-4184-95ee-a95ca0845fba","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","timestamp":"2019. október. 01. 10:56","title":"Újra kiírták a tendert a budai Vár falainak megerősítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","shortLead":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","id":"20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617e4d4-022b-4905-b3d8-19a8015f899c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Az Apple megmutatja, miért is cserélte le az iPhone-os rendszert iPadesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","shortLead":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","id":"20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c07394-232d-413f-8b6d-4dd5009fa3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:58","title":"140 ezer két tányér tésztáért? Rómában is meg lehet járni a lehúzós éttermekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]