[{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","shortLead":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","id":"20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69e7d-b913-4ddd-9148-2e663248909a","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:35","title":"Zártkapus lesz a válogatott Azerbajdzsán elleni hazai meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zagytározójából kiömlő 12 millió köbméternyi iszap 249 ember halálát okozta januárban. ","shortLead":"A zagytározójából kiömlő 12 millió köbméternyi iszap 249 ember halálát okozta januárban. ","id":"20190920_Dollarmilliokra_iteltek_egy_katasztrofat_okozo_brazil_banyavallalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7a106-ff15-4164-ae33-ba56186599da","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Dollarmilliokra_iteltek_egy_katasztrofat_okozo_brazil_banyavallalatot","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:45","title":"Dollármilliókra ítélték a gátszakadást okozó brazil bányavállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","shortLead":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","id":"20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c1165-12d0-432b-9470-5c6ef664fc93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:48","title":"Leszakadt felsővezeték miatt rövid időre teljes szélességében lezárták az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","shortLead":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","id":"20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47699811-3a53-4a35-918b-20966d319c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:13","title":"Gigantikus Orbán Viktor-portré figyeli a szentlőrincieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad1be49-5438-42a7-b2c7-063e50a7719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lefejezték a Trónok harcában, nyílvesszőkkel sorozták meg A Gyűrűk Urában, és lovakhoz kötve szaggatták szét a Black Deathben.","shortLead":"Lefejezték a Trónok harcában, nyílvesszőkkel sorozták meg A Gyűrűk Urában, és lovakhoz kötve szaggatták szét a Black...","id":"20190920_Sean_Beannek_elege_lett_nem_vallal_el_egy_szerepet_ha_megolik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad1be49-5438-42a7-b2c7-063e50a7719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf818ab-66c6-4545-92fe-f8260478dcd5","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Sean_Beannek_elege_lett_nem_vallal_el_egy_szerepet_ha_megolik","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:58","title":"Sean Beannek elege lett: nem vállal el egy szerepet, ha megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]