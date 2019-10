Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","shortLead":"Megrongáltak egy magyar rendszámú autót is a horvátországi városban a helyi rendőrség közlése szerint. \r

","id":"20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670d726-54ba-4ecf-be22-650c675e4c52","keywords":null,"link":"/sport/20191010_magyar_szurkolok_tamadas_split_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 10. 06:00","title":"Magyar szurkolókra támadtak Splitben az Eb-selejtező előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben hagyta a tesztkészüléket. A főszerepben a Galaxy Fold.","shortLead":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben...","id":"20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d765ee-9d5d-4338-b85b-32d7b70bbf1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","timestamp":"2019. október. 11. 19:03","title":"Szétkapták a Samsung 700 ezres mobilját, most megnézheti, mit rejt belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült ki egy mostani bírósági döntésből. ","shortLead":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült...","id":"20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6251cd-1e06-4b1c-8408-e7048a8078a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","timestamp":"2019. október. 10. 09:59","title":"Jutalékot kér az ingatlanközvetítő? Nem kell ám mindig fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","shortLead":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","id":"20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c01a2-8210-4ce1-8d19-0b81f25b4d41","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. október. 11. 09:33","title":"Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd5377-8698-4d6f-96d6-d9bc0f09f7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a két ügyet nem szabad párhuzamba állítani.","shortLead":"Szerinte a két ügyet nem szabad párhuzamba állítani.","id":"20191011_Wittinghoff_megszolalt_a_Borkai_szexbotranyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd5377-8698-4d6f-96d6-d9bc0f09f7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a0487-dc6a-49eb-9b78-9bb45d826100","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Wittinghoff_megszolalt_a_Borkai_szexbotranyarol","timestamp":"2019. október. 11. 08:46","title":"Wittinghoff Tamás megszólalt Borkai Zsolt szexbotrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","id":"20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ff5fd7-3874-4c4a-99f8-3686ff10ee4e","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 09. 21:58","title":"A szárazföldön is megindította a török hadsereg a támadást Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf8936-51d7-48ef-8114-ecc62bb5bd87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt üzente a finn uniós elnökségnek, hogy hagyjanak fel a hazug vádakkal, foglalkozzanak inkább Szerbia csatlakozási tárgyalásaival. Az új magyar-szerb kis határátkelő megnyitásakor, Szijjártó továbbra is súlyos bűncselekménynek nevezte az illegális határátlépést, szemben azokkal, akik ezt emberjogi kérdésként kezelik.","shortLead":"A külügyminiszter azt üzente a finn uniós elnökségnek, hogy hagyjanak fel a hazug vádakkal, foglalkozzanak inkább...","id":"20191011_Szijjarto_Peter_kemenyen_beszolt_a_finn_EUelnoksegnek_Kubekhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf8936-51d7-48ef-8114-ecc62bb5bd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f8eb5-c213-4e3d-a3ff-a365c04314cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Szijjarto_Peter_kemenyen_beszolt_a_finn_EUelnoksegnek_Kubekhazan","timestamp":"2019. október. 11. 17:25","title":"Szijjártó Péter keményen beszólt a finn EU-elnökségnek Kübekházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldozó tinédzsert egy kerítés tudta csak megállítani.","shortLead":"A száguldozó tinédzsert egy kerítés tudta csak megállítani.","id":"20191011_nagyvarad_reszeg_sofor_tinedzser_rendor_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaa98bb-a832-4c4a-8495-06f889d637d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_nagyvarad_reszeg_sofor_tinedzser_rendor_gazolas","timestamp":"2019. október. 11. 12:29","title":"Autót lopott, majd rendőrt gázolt a részeg tini Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]