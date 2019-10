Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és Facebook-oldal is tartozik, mindkettő átverés.","shortLead":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és...","id":"20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b915a58-195f-4419-bed8-c24e88eb36bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","timestamp":"2019. október. 16. 11:11","title":"Jó nagy átverést terjesztenek a Wizz Air nevével, nehogy lekattintsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","id":"20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6000874a-ece7-4df2-93dc-f8289bc676e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","timestamp":"2019. október. 14. 13:03","title":"Legalább 3300 éves sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd4a35a-c321-4aac-a4b0-111921cc6e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus széke 1994 óta megingathatatlan, ő lett a legnagyobb szavazatkülönbséggel megválasztott polgármester.","shortLead":"A szocialista politikus széke 1994 óta megingathatatlan, ő lett a legnagyobb szavazatkülönbséggel megválasztott...","id":"20191014_toth_jozsef_xiii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_szavazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd4a35a-c321-4aac-a4b0-111921cc6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0856a9d0-ba2a-4f0c-9c04-ace5c96dbd29","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_toth_jozsef_xiii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_szavazat","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Tóth József XIII. kerületi győzelménél nem volt nagyobb az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős értékű gépkocsit. ","shortLead":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős...","id":"20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387023f8-9f6c-4034-94e3-f36bc67fbc6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","timestamp":"2019. október. 16. 07:29","title":"Nemzetközi autótolvaj-bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","shortLead":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","id":"20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92eeebf-1593-41a0-90df-7bee8f06077b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","timestamp":"2019. október. 16. 07:59","title":"384 lóerős és gázolajjal megy ez az új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff11aa9-45ce-4e9e-872a-48308745b051","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orfeo és az Inconnu Csoport történetét bemutató kiállítás politikáról is szól.","shortLead":"Az Orfeo és az Inconnu Csoport történetét bemutató kiállítás politikáról is szól.","id":"201941_tarlat__balra_at_jobbra_at_az_orfeo_es_azinconnu_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff11aa9-45ce-4e9e-872a-48308745b051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c53fa4-f65f-4754-aa1d-4d93cf3ea38b","keywords":null,"link":"/360/201941_tarlat__balra_at_jobbra_at_az_orfeo_es_azinconnu_csoport","timestamp":"2019. október. 15. 12:00","title":"Jobbra és balra is vezetett a Kádár-kori ellenzéki művészek útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","id":"20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a265ec-ac7f-40be-ab63-57ff80c73345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","timestamp":"2019. október. 14. 13:25","title":"Nem gyerekjáték: 60 km/h-val küldték egymásnak a Lego Bugattit és Porsche 911-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]