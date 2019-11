Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata szétszedte a Surface Pro X-et (is), és meglepő eredményről számolhattak be.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata...","id":"20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8969b1-9db6-41e5-b8ba-673900b93688","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2019. november. 12. 11:03","title":"Szétszedték a Microsoft erőgépét, és meglepődtek, mit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél.","shortLead":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb...","id":"20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf285403-be90-40a9-ac8f-5abc1bfb32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","timestamp":"2019. november. 14. 08:52","title":"Létszámstopot rendeltek el a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","shortLead":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","id":"20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3162c51b-a4f9-4669-9281-929719506b50","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 12. 10:50","title":"Rasszista plakátokra nyomtatták egy józsefvárosi ellenzéki politikus fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes válaszok születtek.","shortLead":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes...","id":"20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631db2b2-13df-4458-9d6c-7c6baddec24a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","timestamp":"2019. november. 13. 07:30","title":"Sok sebből vérzik a magyar nyelvoktatás a szülők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter külügyminiszter a törvényjavaslatban.","shortLead":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter...","id":"20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c8470d-ac31-41b4-95cf-1d06670dd881","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","timestamp":"2019. november. 13. 15:25","title":"Budapesten nyit irodát a Türk Tanács, és egy rakás kedvezményt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","id":"20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff4af95-8bcb-497a-a766-1975f330b1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","timestamp":"2019. november. 14. 06:51","title":"IEA: a kormányok hajtják klímakatasztrófába a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d86b0b-de0c-44c3-94a2-8a91673df261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így nem találkozott Dobó Kata Ed Sheerannel.","shortLead":"Így nem találkozott Dobó Kata Ed Sheerannel.","id":"20191112_Dobo_Kata_szelfizett_egyet_Ed_Sheerannel_de_kiderult_atvertek_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d86b0b-de0c-44c3-94a2-8a91673df261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e487717-9867-4c61-9fc1-5658fef3e5ef","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Dobo_Kata_szelfizett_egyet_Ed_Sheerannel_de_kiderult_atvertek_video","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Dobó Kata szelfizett egyet Ed Sheerannel, de kiderült, átverték (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]