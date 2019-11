Az 1953-ban átadott Népstadion nem csak sportversenyek rendezésére volt alkalmas, ha nem is rögtön, de egy idő után a könnyűzenei produkcióknak is otthont adhatott. Sőt, csak ez az egy helyszín volt alkalmas az országban igazi gigakoncertek rendezésére. Ez egyébként az új Puskás Stadionra is igaz, hiszen például egy U2 vagy Rolling Stones-kaliberű koncert – már csak színpadi méretek miatt is – kikövetel magának egy ekkora létesítményt, sok első ligás sztár kisebb stadionokban nem is vállal fellépést.

Louis Armstrong (1965)

Az első nagy koncert rögtön egy több szempontból is történelmi jelentőségű esemény volt. 1965. június 9-én Louis Armstrong lépett fel egyesek szerint 80 ezer, mások (például a The Encyclopedia of Jazz in the Sixties) szerint 93 ezer ember előtt. A jazz Magyarországon akkortájt lépett az addig tiltott, a nyugati mételyt jelképező státuszból a tűrt kategóriába, ezért is engedték, hogy Armstrong A jazz nagykövetei (Jazz Ambassadors) program keretében koncertezhessen Budapesten. Még akkor is, ha ez egy propagandacéllal indított program volt, amelynek célja, hogy bemutassák az amerikai kultúra szabadságát a vasfüggöny mögött. Nem tudni, mennyire jött át mindez az embereknek, de olyan teltház volt a stadionban, amit később már nem lehetett megismételni, már csak biztonsági okokból sem. (Sőt, a 90-es évektől már 50 ezer nézőnél kitették képzeletbeli teltház-táblát.)

Az Armstorng-fellépésről, annak előzményeiről és hátteréről a Magyar Televízió csinált riportfilmet:

Queen (1986)

A könnyűzene tehát már a 60-as évek közepén bevette a Népstadiont, ám a következő igazi nagy durranásra, a Queen együttes 70 ezer néző előtti koncertjére újabb két évtizedet kellett várni.

Az az este elképesztő volt, a magyar népdallal és az egész hangulattal. Túlzásnak hangozhat, de mintha aznap este egy lépést tettünk volna a végtelenbe

– áradozott a koncertről még 30 év múlva is a gitáros, Brian May a hvg.hu-nak. (Hozzátesszük, kollégánk, Farkas Zoltán tanította be a Tavaszi szél vizet áraszt című dal kiejtését Freddie Mercurynak, a kalandos esetről itt mesélt.)

A zenekarnak ez – a Magic Tour egyik állomásaként megtartott – koncertje volt az egyetlen magyarországi fellépése. Szerencsére a fellépésről film is készült (a magyar állam költségére a Mafilm forgatta Zsombolyai János rendezésében), úgyhogy bármikor felidézhetjük a bulit.

Genesis (1987)

A Queen után már csak egy évet kellett várni a következő gigakoncertre, a Genesis szintén telt ház előtt játszott. Paul Young bemelegítő éneke után lépett a színpadra Phil Collins, Tony Banks és Michael Rutherford, két turnézenész társsal, Daryl Stuermerrel és Chester Thompsonnal. Az Invisible Touch turné budapesti állomása a Mama című dallal indult és olyan slágereket tűztek műsorra Collinsék, mint például a Land of Confusion, a Tonight, Tonight, vagy a Tonight Throwing It All Away.

Nagyjából ilyen volt a hangulat Budapesten is, mint a Wembleyben:

Human Rights-koncert (1988)

Elsővonalas kommunista pártfunkcionáriusok engedélye kellett ahhoz, hogy 1988-ban az emberi jogokat ünnepelhessék Magyarországon is. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kibocsátásának évfordulójára szervezett koncertturnénak a vasfüggönyön innen csak Budapesten volt állomása. Az akkori zenei színtér három szupersztárját, Peter Gabrielt, Stinget és Bruce Springsteent, az új dalszerző-énekes protestdalnokot, Tracy Chapmant, valamint az afrikai könnyűzene csillagát, Youssou N'Dourt rántották össze erre a szervezők, a hazai színeket Bródy János és Hobo képviselte. (Bővebben a koncertről itt olvashat.)

AC/DC (1991)

A rendszerváltástól már nem kellett évekig várni egy-egy nagy bulira a Népstadionban, gyakorlatilag minden évre jutott (minimum) egy ilyen. 1991-ben például a Monsters of Rock koncertsorozatnak volt itt állomása, ahol az ausztrál zenekar volt a legfőbb szenzáció, és olyanok váltották egymást a színpadon rajtuk kívül, mint a Metallica, a Mötley Crüe, vagy a Queensryche.

A monumentális színpadot az AC/DC Whole Lotta Rosie albumról ismerős hatalmas test borította, természetesen a kellékek része volt a hatalmas harang, amelyet Brian Johnson kongatott meg az elődjére, Bon Scottra emlékező Hells Bells előtt, a színpad tetején pedig 12 ágyú robbant a koncert végén.

Guns and Roses (1992)

És akkor Axl Rose-ék is bevették a teltházas Népstadiont a Use Your Illusions turnéjuk keretében. Az előzenekart akkoriban még nem sokan ismerték, és alig figyeltek rá, pedig nem kisebb név volt, mint a Soundgarden.

A klasszikus felállással érkező Guns a Nightrainnel rúgta be a bulit, majd jött a Mr. Brownstone, a Live and Let Die, a Don't Cry, a Welcome to the Jungle és a többi sláger. A November Rain alatt hatalmas eső zúdult a közönégre óriási villámlások közepette. Freddie Mercury tiszteletére Axl is elénekelte a Tavaszi szelet, de a rajongók inkább a ráadás őrületére emlékeznek, amikor is a Sweet Child o' Mine, a Knockin' on Heavens Door és a Paradise City hangzott el.

U2 (1993)

Az ír U2 1993. július 23-án a Zoo TV Tour nevű turnéjával érkezett a Népstadionba. Azóta nem is voltak Budapesten, legutóbb egyébként azért léptek vissza, mert az akkor nekik szükséges 360 fokhoz alkalmatlan volt az akkor már Puskás Ferencről elnevezett stadion, hiszen a koncertjeik helyszínén középen volt a színpad, és ez ott kivitelezhetetlen volt. Az új stadionban mellesleg már nem lenne ezzel probléma.

Bonóék a Zoo Station-nal kezdték és egy Elvis-dallal zárták a koncertet (Can't Help Falling in Love).

Ezek voltak a zárópillanatok:

Rolling Stones (1995, 2007)

Ha csak egy nevet kellene említeni, aki miatt már önmagában nagyon hálásak vagyunk a Népstadionnak, az a Rolling Stones. Van az a mondás, hogy egyszer mindenkinek látnia kell Jaggeréket élőben, a budapestieknek ez kétszer is megadatott, először 1995-ben a Voodoo Lounge turnén, majd 2007-ben a Bigger Bang turnén. Az előbbin két órán át zuhogó esőben játszottak, de ez senkit nem érdekelt, hiszen végre élőben láthatták itt, Budapesten a zenekart, és kit érdekel az eső, ha szól a Paint it Black.

Eső nem volt tizenkét év múlva, de másodszor sem érdekelt volna senkit, amikor az ötemeletnyi színpad közepén elhelyezkedő gigakivetítőn a „Big Bang” szétszórta a világba a bolygókat, sziklákat, autókat, repülőket és persze a kinyújtott nyelvet és a Rolling Stones tagjait. Hiszen a robbanás alatt hallható többperces ütemes zajt végül Keith Richards törte meg, aki tűzijátékkal körítve belekezdett a Start Me Up-ba és a több mint kétórás show-ba.

Michael Jackson (1996)

Michael Jackson 1996-os koncertje is az egyik legemlékezetesebb bulik közé tartozik. Már két évvel korábban is járt Budapesten, de akkor még csak a History című videoklipjének készítése miatt. 1996-ban viszont a HIStory World Tour állomásaiba beépítette a Népstadiont is. A koncert szeptember 11-én volt, a fellépő a világ egyik legnagyobb, kikezdhetetlen sztárja – azóta egész más lett mind a dátum, mind Jacko megítélése, de ez már history.

Az egyetlen magyarországi koncertjére szkafanderszerű ruhában, rakétán érkezett, és két és fél órán át énekelt. A műsort lenyűgöző fénytechnika és lézershow, valamint egy tank, gyerekek és zászlók színesítették. Jacko egy mozgatható kifutó segítségével a nézők fölé is emelkedett.

Roger Waters (2013)

2013-ban Roger Waters a legendás Pink Floyd-album, a The Wall dalaival lakta be az addigra már Puskásról elnevezett stadiont. A „lakta be” szó szerint értendő, felépült egy hatalmas fal, repülő húzott el a közönség felett, hatalmas bábok tűntek fel, hihetetlen surround hangzásban volt része a rajongóknak. Az elgondolkodtató és tökéletes produkció közben természetesen felhangzott a nagy kérdés a Mother című dalból: "Mother, should I trust the government? (Mama, bízhatok a kormányban?)". A kivetítőn hatalmas NEM jelent meg.

A Népstadionban (2002-től Puskás Ferenc Stadionban) a felsoroltakon kívül is számos felejthetetlen koncert volt. Ha újra listáznánk, valószínűleg más is bekerülne a Top10-be – de ilyen a listázás. Hogy csak egy párat említsünk, fellépett itt a Depeche Mode (többször is), Robbie Williams, George Michael, Metallica, de a voltak itt olyan magyar produkciók is, mint az Illés + István, a király előadás, fellépett az Omega, a Hungária, és közös koncertet adott a 60-as évek szentháromsága, az Illés, Metro, Omega.

