Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak az optimista szakemberek délibábos víziója. Két coach segítségével elmondjuk azt is, hogyan érdemes csinálni. ","shortLead":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak...","id":"20191117_tokeletes_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd788eb5-c26b-4b99-a98e-e8a3093b7973","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191117_tokeletes_munkahely","timestamp":"2019. november. 17. 19:15","title":"Létezik-e tökéletes munkahely? És ha igen, hogyan ismerjük fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer embert képes szállítani.","shortLead":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer...","id":"20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbf9293-0f62-43cc-a33c-6835564e27f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","timestamp":"2019. november. 17. 06:00","title":"Westend-méretű óriás óceánjárót adtak át a héten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","shortLead":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","id":"20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83879e78-14c4-4fa9-9e51-5a924733ff48","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","timestamp":"2019. november. 18. 08:39","title":"Villamos ütközött egy autóval a Döbrentei téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette kétszer is a brutális, 20-szoros Ironmant. Szinte már csak önmagát kell legyőznie, és önmagából is merít erőt – szó szerint is, hiszen a szükséges anyagi feltételeket is magának kell előteremtenie, mivel állami vagy szövetségi támogatást nem kap.","shortLead":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette...","id":"20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e229eb2f-2d8f-4771-9072-4f6cc2b53803","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","timestamp":"2019. november. 17. 20:00","title":"Szőnyi Ferenc: Néhány ház árát elherdáltam erre a játékra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol előfordulhatnak. ","shortLead":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol...","id":"20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a001524-0842-4593-a1a4-29fefc321981","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","timestamp":"2019. november. 16. 19:32","title":"Egér szaladgált a Bajcsy-Zsilinszky kórház fizetős szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","shortLead":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","id":"20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c374bcb5-ca95-4ffc-869c-0e8ee091368a","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","timestamp":"2019. november. 18. 09:40","title":"Gyurcsány Ferenc zombiseregével riogat a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken értékes művek porosodnak a pincében vagy a raktárban.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken...","id":"201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a47ed-7ed0-44cc-bf62-9c47f514f9a2","keywords":null,"link":"/360/201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","timestamp":"2019. november. 18. 11:00","title":"Közgyűjteményi toplistája: Frida Kahlóék lenyomták Picassóékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]