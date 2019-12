Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áramellátási hibáról ír a Budapesti Közlekedési Központ.","shortLead":"Áramellátási hibáról ír a Budapesti Közlekedési Központ.","id":"20191202_foldalatti_1es_metro_bkk_potlobusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a827e657-53fb-47bb-a242-fbc1f71e8e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_foldalatti_1es_metro_bkk_potlobusz","timestamp":"2019. december. 02. 14:38","title":"Megadta magát a földalatti, pótlóbusz jár helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat pletykáltak a koncertről, végül júliusban láthatja őket a magyar közönség. \r

","shortLead":"Sokat pletykáltak a koncertről, végül júliusban láthatja őket a magyar közönség. \r

","id":"20191202_Jon_a_Pearl_Jam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e03ab1d-721f-4220-abf8-5535ee513b21","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Jon_a_Pearl_Jam","timestamp":"2019. december. 02. 11:07","title":"Jön a Pearl Jam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","shortLead":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","id":"20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534db4a3-7a56-4250-9e6d-e3180902be23","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 07:57","title":"Kósa Lajos bocsánatot kért a nagy vihart kavart beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","shortLead":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","id":"20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a376049-fcdc-471f-b5c1-b0690844b570","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Álrendőrnek is kiadták magukat a budapesti unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","id":"20191203_horcsog_bowling_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b3c38-619a-4f8d-972d-8bf1c3b4721c","keywords":null,"link":"/sport/20191203_horcsog_bowling_verseny","timestamp":"2019. december. 03. 15:37","title":"Ön bowlingozott már hörcsöggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]