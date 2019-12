Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vajon ő használja ki jobban minden idők legsikeresebb brit karácsonyi filmjét, vagy Hugh Grant?","shortLead":"Vajon ő használja ki jobban minden idők legsikeresebb brit karácsonyi filmjét, vagy Hugh Grant?","id":"20191210_boris_johnson_igazabol_szerelem_valasztasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d009fe-0332-4928-86b9-3b44c413ca42","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_boris_johnson_igazabol_szerelem_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. december. 10. 16:22","title":"Boris Johnson az Igazából szerelemmel sokkolja a brit választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","shortLead":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","id":"20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d5a9c2-5a28-4002-8dc5-946660e8fd92","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Megduplázta Áder fizetését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","shortLead":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","id":"20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c7636-d8a4-4e8f-8cac-9def5787842c","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","timestamp":"2019. december. 10. 11:53","title":"Öngyilkos lett az ostravai kórházi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettegett a nélkülözéstől, ezért eldöntötte, hogy eltitkolja édesanyja halálát. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Rettegett a nélkülözéstől, ezért eldöntötte, hogy eltitkolja édesanyja halálát. Most emeltek vádat ellene.","id":"20191210_masfel_evig_vette_fel_halott_anyja_jarandosagait_egy_somogyi_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce502ae-c8a0-4006-a85c-09d4794d3943","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_masfel_evig_vette_fel_halott_anyja_jarandosagait_egy_somogyi_no","timestamp":"2019. december. 10. 11:22","title":"Másfél évig vette fel halott anyja járandóságait egy somogyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők maguk sem értik. Itt van viszont az új Rise of the Koala című albumuk, tele remek dadaista diszkóval, és még az is elhangzik egy dalban, hogy „a ló néz, a csikó lát”. Interjú Márton Dániellel és Paál Lászlóval. Igen, utóbbi maga az új celeb: Szintis Laci. Alább a lemezt is meghallgathatják, sőt, a dalokat is értelmezzük a művészekkel! Hvg.hu-premier!","shortLead":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők...","id":"20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37468a4d-3ad1-4fa1-963e-e1d0e24f9f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","timestamp":"2019. december. 11. 20:00","title":"„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0070994-c193-4a68-ac02-c3a1fbe55138","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Hogyan nézzen ki egy álláshirdetés, hogy az alapján a céghez és annak üresen lévő, vagy újonnan létrehozandó munkaköréhez leginkább passzoló jelentkezőt tudjuk „leigazolni”? Előbb-utóbb minden vállalat szembesül ezzel az „egymillió forintos” kérdéssel. Kállay-Szabó Gabriellával, a Raben Trans European Hungary Kft. HR-vezetőjével igyekeztünk összeszedni a legfontosabb szempontokat.\r

","shortLead":"Hogyan nézzen ki egy álláshirdetés, hogy az alapján a céghez és annak üresen lévő, vagy újonnan létrehozandó...","id":"20191211_Raben_allashirdetes_munkaeropiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0070994-c193-4a68-ac02-c3a1fbe55138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b57bbce-5c15-47e0-a3ef-5d08b7053b85","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Raben_allashirdetes_munkaeropiac","timestamp":"2019. december. 11. 07:30","title":"A \"versenyképes fizetés\" már nem vonzó - Milyen a jó álláshirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]