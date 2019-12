Az Instagram-oldalán jelentette be a Red Hot Chili Peppers (RHCP), hogy Josh Klinghoffer gitáros kilép a zenekarból.

Klinghoffer 2009 óta volt a RHCP tagja, helyére John Frusciante érkezik.

Frusciante már kétszer kilépett a zenekarból. Először drogfüggősége miatt 1992-ben, majd 1998-tól ismét az RHCP tagja lett, és velük zenélt a legendás Californication, majd a By The Way albumon is. 2009-ben lépett ki ismét arra hivatkozva, hogy a zenei elképzelései más irányba vezetik.

A RHCP mély háláját fejezte ki az elmúlt tíz évért Klinghoffernek: