Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4402d0-1948-4a36-a7cd-cd6349e66968","c_author":"Czeglédi Fanni - Balla István","category":"kultura","description":"A múlt heti tüntetésig egyáltalán nem hitt a szakmai szolidaritásban, csak az egyéni akciókban. A szakmai összefogást ma már kicsit másképp látja, és a színházak kiállása megerősítette abban, hogy ki kell mondani, hol a határ. Mácsai Pál újabb öt évig vezeti az Örkény Színházat, a pozícióját nem félti, a színházat viszont nagyon is. Mint ahogy a függetleneket is, akiknek egy szolidaritási akció keretében gyűjtenek pénzt. A Gothár-ügy mélyen megrázta, de állítja: a színházi szakma a legerkölcsösebbek egyike. Interjú. ","shortLead":"A múlt heti tüntetésig egyáltalán nem hitt a szakmai szolidaritásban, csak az egyéni akciókban. A szakmai összefogást...","id":"20191216_Macsai_Pal_interju_Orkeny_Szinhaz_torveny_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4402d0-1948-4a36-a7cd-cd6349e66968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dca8de-ca61-4378-a0ce-93ae52536b71","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Macsai_Pal_interju_Orkeny_Szinhaz_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. december. 16. 11:15","title":"Mácsai Pál: Most félelemkeltés van, hogy tudd, hol a helyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","shortLead":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","id":"20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f879c39e-2f31-45e3-9439-feed0b1c592b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","timestamp":"2019. december. 16. 06:15","title":"Több mint 150-en sérültek meg közúti balesetekben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","shortLead":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","id":"20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda89e74-d2b5-4f1d-a698-496817c3fc2d","keywords":null,"link":"/elet/20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. december. 15. 17:05","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt egyszer egy téka című dokumentumfilm első részében egykori kölcsönzők és tékások mesélnek arról, hogyan is indult Magyarországon ez szubkultúra és mit kaptak a filmeken túl ettől a világtól. ","shortLead":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt...","id":"20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea02065a-366b-42f1-b8ad-76be27ebab1d","keywords":null,"link":"/360/20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","timestamp":"2019. december. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ezek a srácok filmdrogosok voltak, én is az voltam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","shortLead":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","id":"20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9adfcf-723c-45fe-bc79-6d2bc7330e5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","timestamp":"2019. december. 14. 15:35","title":"Leslie Mandoki írta az elektromos Volkswagenek „motorhangját” – hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","shortLead":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","id":"201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7498b4-ecfb-487f-9bd2-047079e20d99","keywords":null,"link":"/360/201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","timestamp":"2019. december. 14. 16:30","title":"Kellemesen zsibbaszt a lappföldi sügérlevesről és sült banánról szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé örökre eltiltották a vezetéstől.","shortLead":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé...","id":"20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c495a9-a405-4694-a5e4-104f8f892d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Nem ment el a tárgyalására a kokainos gázoló, ahol 5 és fél év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]