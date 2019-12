A színházi törvényről és az azt megelőző támadásokról készített riportot a Házon kívül, amelyből nemrég megosztottak egy részletet a műsor Facebook-oldalán.

A színházi törvényről és az azt megelőző támadásokról készített riportot a Házon kívül, amelyből nemrég megosztottak egy részletet a műsor Facebook-oldalán.

Nagy Ervin ebben hevesen magyaráz a politikai életről, és arról, hogy érintette többek között az a bejegyzés, amelyben a Fidesz frakcióvezetője Kocsis Máté "zaklatószínházakról" beszélt.

"Pöcegödörszerű képződmény a magyar politikai élet, amit én ámulva-bámulva nézek, nagyon rossz a túlélőjének lenni. Nagyon komoly indulatokat gerjeszt bennem egy-egy ilyen félnótás országgyűlési seggnyalónak a hozzászólása. Olyan embereket bélyegeznek meg, akik egyébként köztiszteletnek és közszeretetnek örvendenek, akikre nem szokták rásütni, hogy 'ez állandóan ott van a baloldali tüntetésen, meg ez liberális bérenc', meg ilyeneket, nem. Mi csináljuk a munkánkat, és most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény - és most nem megyek egy bizonyos szint alá -, de egy ilyen ember hogy jön ahhoz, hogy minket, akit (ki merem jelenteni, hogy) egy ország szeret és tisztel - és ez nem nagyképűség, mert nem Kossuth-díjas vagyok és nem repkednek a díjak felém - egy ilyen típusú csávó azért, hogy a főmérnöknek fölfelé nyaljon, emberekről bármit ki mer jelenteni egyfajta politikai szituációban, amitől ő azt gondolja, hogy ebből valamifajta nyeresége lesz.

Ez öngyilkosság. Öngyilkosság azt a kultúrát kicsinálni, ami nem csak a baloldalé, hanem a jobboldalé is. Nem volt jó ötlet rálépni a művészek bütykére. Nagyon rossz ötlet volt, mert ha a kreatív energiáinkat elkezdjük használni a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek

- mondta a Katona József Színház színésze.

