A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek kimaradtak.

Donald Trump a Reszkessetek, betörők 2-t az egyik legjobb karácsonyi filmnek nevezete, nem tudni, hogy azért ez a véleménye, mert szerepel benne vagy más okból, mindenesetre - mint mondta, megtiszteltetés volt részt venni a produkcióban.

A cameo azonban kikerült a filmből, legalábbis egy kanadai tévécsatorna, a CBC a jelenet nélkül sugározta azt – vette észre a 24.hu.

A csatorna szerint egyszerűen csak azért vágták meg a filmet, hogy beleférjenek a reklámszünetek is a rendelkezésre álló időkeretbe. A twitterezőket ez persze nem győzte meg.

Az akkor még csak befolyásos oliarchának nagy vágya volt, hogy szerepelhessen egy olyan filmben, amit Hollywoodban sokan ismernek, így több olyan produkció is született, ahol Trump megjelenik 1-1 pillanatra. Matt Damon néhány éve arról mesélt, hogy az olyan jelenetek, mint amilyen a Reszkessetek, betörők 2-ben is van, csak azért valósulhattak meg, mert Trump egyik hotelében forgatták a 90-es évek elején a filmet. Az akkor 45 éves üzletember csak úgy adta áldását erre, ha ő is szerepel az egyik jelenetben.

Íme, a későbbi elnök nagy pillanata (amíg ki nem vágja itthon is valami sorosista tévécsatorna):

