Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több mint hússzorosával repül és nincs védelmi rendszer, amely megállítaná.","shortLead":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több...","id":"20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa77157-c8ac-4f22-bdf4-ca76ebffae70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 29. 13:03","title":"Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, amilyen Putyin szerint senki másnak nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált az újévi tűzijáték elleni tiltakozás, ennek ellenére megtartják.



","shortLead":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált...","id":"20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee583a-b2c2-4ac7-a1ab-eb9c7bee9f26","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","timestamp":"2019. december. 29. 14:44","title":"Sem a németek, sem az ausztrálok nem akarnak tűzijátékot – mégis lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges intelligenciát készíthetünk, és akár azt is megérthetjük, miként tekintenek az őket körülvevő világra a kisgyerekek.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel okosabb mesterséges...","id":"20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf15372-86fb-4d90-86dc-e1fed0a7b501","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia_fizika_torvenyei_adept","timestamp":"2019. december. 30. 10:03","title":"Ha váratlan dolog történik, meglepődik egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb egy részben már szétbontott kétegyházi ház, ami 300 ezer forintba kerül.","shortLead":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb...","id":"20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb8ad9c-9f0a-4ada-80da-3943289342fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","timestamp":"2019. december. 30. 09:01","title":"Egy 27 szobás budapesti palota lett a legdrágább ingatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és italkeverőket.","shortLead":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és...","id":"20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de70b06-1efe-480b-8c4a-3b019387bde3","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. december. 30. 11:09","title":"Az IKEA is dobja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség csak 10 évet akart adni Andruskónak, de a szenátus elnöke ragaszkodott a 15 évhez.","shortLead":"Az ügyészség csak 10 évet akart adni Andruskónak, de a szenátus elnöke ragaszkodott a 15 évhez.","id":"20191230_15_ev_bortonre_iteltek_Andrusko_Zoltant_a_Kuciakgyilkossagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10449729-bb69-44a8-94f5-e88213c1354a","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_15_ev_bortonre_iteltek_Andrusko_Zoltant_a_Kuciakgyilkossagert","timestamp":"2019. december. 30. 14:53","title":"15 év börtönre ítélték Andruskó Zoltánt a Kuciak-gyilkosságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímakutatók és klímaügyekkel foglalkozó diplomaták, valamint a nem kormányzati szervezetek szakértői is egyetértenek abban, hogy az eddigi célok már nem elégségesek, a klímaváltozás megállításához jelentősebb vállalásokra lesz szükség.","shortLead":"A klímakutatók és klímaügyekkel foglalkozó diplomaták, valamint a nem kormányzati szervezetek szakértői is egyetértenek...","id":"20191229_klimavaltozas_klimacsucs_madrid_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e48d27-d214-4bf1-9ebf-7f55a89ba600","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_klimavaltozas_klimacsucs_madrid_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 29. 17:03","title":"Rendkívül meleg évtizedet zárunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]