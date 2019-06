Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","shortLead":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","id":"20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3eae55-605c-44c8-abdb-3d231a575e42","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","timestamp":"2019. június. 01. 21:40","title":"Kovács Zsófia világkupa-aranyérmes felemáskorláton Koperben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártók akár két évet is kaphatnak, a műanyag szatyorral akár csak az utcán sétálóknak pedig 3800 forintos büntetés jár.\r

\r

","shortLead":"A gyártók akár két évet is kaphatnak, a műanyag szatyorral akár csak az utcán sétálóknak pedig 3800 forintos büntetés...","id":"20190602_Tanzaniaban_is_betiltottak_a_muanyag_szatyrokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c83d83-226c-4b7d-a118-79b7d1f26142","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Tanzaniaban_is_betiltottak_a_muanyag_szatyrokat","timestamp":"2019. június. 02. 16:27","title":"Tanzániában is betiltották a műanyag szatyrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","shortLead":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","id":"20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca23ec2f-7275-45ea-8b39-8e83f6baa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","timestamp":"2019. június. 01. 15:45","title":"\"Intézményesen megloptak a törvénykezők\" - elszakadt a cérna egy mecénásnál, Polgár Andrásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget - közölte Varga Mihály.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget...","id":"20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e0a2-b6e1-4819-9668-e380c0b86da3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","timestamp":"2019. június. 01. 09:37","title":"Sok szülő azon kaphatja magát, hogy a gyereke diákmunkásként többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","shortLead":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","id":"20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed03adc-1198-4698-bf12-e3a0f5eac8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 31. 21:10","title":"Fotók: Gyertyagyújtással emlékeztek a hajóbaleset áldozataira a Koreai Nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második félidőben száll be, árulta el a veszprémiek vezetőedzője. ","shortLead":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második...","id":"20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9014d-a06a-4c66-b0f3-e8b21b01789d","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","timestamp":"2019. június. 01. 18:27","title":"A Veszprém legjobbja maga döntött arról, mikor áll be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés szünetében, majd ki-ki visszamegy felvenni az utolsó kenetet.","shortLead":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés...","id":"20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c953b3c-d2f2-4d2f-8db0-2a217194a4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","timestamp":"2019. június. 01. 14:55","title":"Föld alatt a mozgalom - videó az MSZP választmányi üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]