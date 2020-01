A klímavédelem jegyében a vörös szőnyeg is újrahasznosított lesz.

Golden Globe - Először szolgálnak fel csak vegetáriánus menüt a gálán

Los Angeles, 2020. január 3., péntek (MTI/AP/dpa) - Húsmentes lesz az év partija Hollywoodban: a Golden Globe-gálát rendező szervezet, a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) bejelentette, hogy most először csak vegetáriánus menüt szolgálnak fel a vasárnapi 77. díjátadón.

A vendégek százszázalékosan növényi alapú fogásokat kapnak - hangsúlyozta a HFPA csütörtökön, és azzal magyarázta a váratlan döntést, hogy fel akarják hívni a figyelmet a környezettudatosságra, és összhangba akarják hozni a gálát a klímaváltozás elleni küzdelem követelményeivel.

"Ha van, amit megtehetünk, ami ugyan nem változtatja meg a világot, de segít megmenteni a bolygót, akkor talán a Golden Globe-bal egy jelet küldhetünk és felhívhatjuk a figyelmet a klímaváltozás ügyére" - fogalmazott Lorenzo Soria, a HFPA elnöke. Emlékeztetett rá, hogy az élelmiszerek megtermelése és az élelmiszerekkel kapcsolatos hulladék jelentős tényezője a klímaválságnak.

Soria elmondta, hogy a menüt mindössze két héttel a ceremónia előtt cserélték ki, ami nem volt egyszerű döntés, de a gálának otthon adó szálloda, a Beverly Hills-i The Beverly Hilton is elfogadta a változtatást.

"Sokan gondolták, hogy már túl késő van ehhez, mindent megrendeltünk, és különben is ünnep van, de aztán elkezdtünk tárgyalni, és egy-két nap alatt a hotel is teljesen elfogadta a változtatásokat" - mondta el az újságíró-szervezet elnöke, aki úgy vélte, hogy a döntéssel a vendégek is elégedettek lesznek.

Matthew Morgan, a The Beverly Hilton séfje első látásra meglepőnek nevezte a menüsort, de aztán elfogadta, hogy annak pozitív üzenete lesz. "Elsőre egy kicsit sokkoló volt, mert nagyon közel vagyunk a Golden Globe-gálához, és már elkészültünk a menüvel. De átgondolva, és figyelembe véve az üzenetét, felvillanyozott a változtatás. Ez olyasmi, amit jó szívvel felvállalok magam is" - jelentette ki.

Morgan elárulta, hogy nem volt túl nehéz a menü megváltoztatása, mert eredetileg is túlsúlyban voltak a vegán alapanyagok. Az viszont egy kicsit aggasztotta, hogy Soria, aki olasz, mit fog szólni a parmezán nélkül készült rizottóhoz. "Meg kell mondjam, hogy nagyon finom" - nyugtatta meg a kóstolás után az elnök.

A hollywoodi sztárok asztalán előételként hideg aranysárga céklalevest szervíroznak. A főételek között szerepel az ördögszekér-laskagomba gombás rizottóval és sült lila és zöld bébi kelbimbóval és sárgarépával.

A fenntarthatóság jegyében a vacsorához műanyag helyett üvegpalackban kínálják a vizet, a vörös szőnyeget pedig korábbi rendezvényekről újrahasznosítva tekerik ki az esemény előtt.

A klímavédelem aktivistájaként ismert Leonardo DiCaprio Twitter-üzenetben gratulált a Golden Globe-szervezőinek a döntéshez. "Köszönöm HFPA" - írta az Oscar-díjas sztár, aki legutóbb az Amazonas esőerdeiben pusztító tüzek miatt emelte fel a hangját.

A 77. Golden Globe-gálát Észak-Amerikában az NBC televízió közvetíti a Beverly Hills-i Beverly Hilton Hotelből helyi idő szerint vasárnap este.

