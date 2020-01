Joaquin Phoenixet és Martin Sheent is letartóztatták egy washingtoni klímatüntetésen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis a franciák így látják.","shortLead":"Legalábbis a franciák így látják.","id":"20200110_Irannak_hamarosan_atomfegyvere_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebaf42e-f89b-4cdd-b33a-576f2d25a32b","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Irannak_hamarosan_atomfegyvere_lehet","timestamp":"2020. január. 10. 10:44","title":"Iránnak hamarosan atomfegyvere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kassai Viktor és korábbi segítője, Ring György az orosz bírói ellenőri testületben kapott helyet.","shortLead":"Kassai Viktor és korábbi segítője, Ring György az orosz bírói ellenőri testületben kapott helyet.","id":"20200109_Kassai_Viktor_vezeti_az_orosz_jatekvezetok_testuletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3510aef-3f2d-4b7c-b272-2e4f46e0b353","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Kassai_Viktor_vezeti_az_orosz_jatekvezetok_testuletet","timestamp":"2020. január. 09. 16:05","title":"Kassai Viktor vezeti az orosz játékvezetők testületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik áldozata most halt meg.","shortLead":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik...","id":"20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff05805f-cd82-4bd2-9e2c-e6e315957beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","timestamp":"2020. január. 09. 21:27","title":"Évekkel ezelőtt megmérgezték a szendvicsét, most meghalt a fiatal férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","shortLead":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","id":"20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b20b66-d471-4678-9a5d-3c422c1bb701","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2020. január. 10. 11:05","title":"Már 74 életet követelt a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf0ac2-cf14-4738-9306-5420d19fb68c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ilyen tempóval még egy sportkocsi sem tudna derékszögben befordulni. ","shortLead":"Igaz, ilyen tempóval még egy sportkocsi sem tudna derékszögben befordulni. ","id":"20200110_Jobbrol_berepulo_kukasauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf0ac2-cf14-4738-9306-5420d19fb68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80e6bf-de24-4798-a319-0a35d2c4c055","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Jobbrol_berepulo_kukasauto","timestamp":"2020. január. 10. 12:52","title":"Repülő kukásautóra talán még az orosz autósok sem számítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Tizenegy évnyi tárgyalás után sem írták még alá az átfogó együttműködési megállapodást az EU és Svájc között, de az utóbbi kezd sarokba szorulni.","shortLead":"Tizenegy évnyi tárgyalás után sem írták még alá az átfogó együttműködési megállapodást az EU és Svájc között, de...","id":"201948__svajc_es_azeu__brusszel_mar_unja__alpesi_trukkok__vegtelen_alkudozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fa7a5c-998c-47c3-881c-8c2b548af1a4","keywords":null,"link":"/360/201948__svajc_es_azeu__brusszel_mar_unja__alpesi_trukkok__vegtelen_alkudozas","timestamp":"2020. január. 10. 15:00","title":"A britek után a svájciakkal is meggyűlik Brüsszel baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bdbf0c-fd0c-4076-a80f-742490deedf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három olyan labdarúgóról készül kép a Stamford Bridge homlokzatára, akiket Auschwitzba hurcoltak. Köztük van Weisz Árpád is.","shortLead":"Három olyan labdarúgóról készül kép a Stamford Bridge homlokzatára, akiket Auschwitzba hurcoltak. Köztük van Weisz...","id":"20200110_Egy_hatalmas_festmennyel_tisztelegnek_a_magyar_legenda_elott_a_Stamford_Bridge_falan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bdbf0c-fd0c-4076-a80f-742490deedf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9393ce95-a00d-4fe4-a80d-92f758ca4c5f","keywords":null,"link":"/sport/20200110_Egy_hatalmas_festmennyel_tisztelegnek_a_magyar_legenda_elott_a_Stamford_Bridge_falan","timestamp":"2020. január. 10. 15:15","title":"Hatalmas festményen emlékeznek a Chelsea stadionján a magyar edzőlegendáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]