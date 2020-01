Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán elnök.","shortLead":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán...","id":"20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685cad5-604a-4233-a49e-d8bf82f65a07","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","timestamp":"2020. január. 11. 09:19","title":"Kártérítést és felelősségre vonást követel az ukrán elnök Irántól a lelőtt repülő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cfd026-e477-472b-8df1-692d9e44ba0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kontinens nagy részén viszont marad a száraz idő.","shortLead":"A kontinens nagy részén viszont marad a száraz idő.","id":"20200110_Tropusi_ciklon_segithet_az_ausztral_erdotuzek_oltasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6cfd026-e477-472b-8df1-692d9e44ba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373cd69e-71d4-4e55-95ad-16a53e2e8cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Tropusi_ciklon_segithet_az_ausztral_erdotuzek_oltasaban","timestamp":"2020. január. 10. 17:55","title":"Trópusi ciklon segíthet az ausztrál erdőtüzek oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e485e0c4-f151-40cc-bcba-0ae8ae177d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem lecsúszott a tetőről, de szerencsére mégse.","shortLead":"Majdnem lecsúszott a tetőről, de szerencsére mégse.","id":"20200110_Tacskot_mentettek_a_gyori_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e485e0c4-f151-40cc-bcba-0ae8ae177d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a16554-bbba-4306-8dba-f8315468b09e","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Tacskot_mentettek_a_gyori_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 10. 13:27","title":"Tacskót mentettek a győri tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hírességek sorához csatlakozott a felajánlással.","shortLead":"Hírességek sorához csatlakozott a felajánlással.","id":"20200110_Leonardo_DiCaprio_harommillio_dollart_ajanlott_fel_a_tuzoltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77584b8-ce74-413f-a5a8-ef080e30521e","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Leonardo_DiCaprio_harommillio_dollart_ajanlott_fel_a_tuzoltasra","timestamp":"2020. január. 10. 10:12","title":"Leonardo DiCaprio hárommillió dollárt ajánlott fel a tűzoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad.","shortLead":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring...","id":"20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba6e106-cbe8-4f30-8873-2d545c018eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 09. 15:03","title":"Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sem a szülők, sem a tanárok nem tudhatják még jelenleg sem, hogy mit tanulnak majd szeptembertől a diákok az újraírt Nemzeti alaptanterv szerint.","shortLead":"Sem a szülők, sem a tanárok nem tudhatják még jelenleg sem, hogy mit tanulnak majd szeptembertől a diákok az újraírt...","id":"202002__nemzeti_alaptanterv__felveteli__kiszolgaltatottsag__mozgo_celpontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c665fc6-741f-4587-9ee2-7d6c5f87446f","keywords":null,"link":"/360/202002__nemzeti_alaptanterv__felveteli__kiszolgaltatottsag__mozgo_celpontok","timestamp":"2020. január. 10. 07:00","title":"Orbán hazafiasabb alaptantervet akart, Kásler végre megcsinálta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom...","id":"20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3da342-1390-4c15-b397-e6f496c1e6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","timestamp":"2020. január. 09. 15:52","title":"Putnokon és Sajószentpéteren veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","shortLead":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","id":"20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb11d6e-4a3b-43e9-83fe-62bb463943b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","timestamp":"2020. január. 09. 21:40","title":"A BKV megtéríttetné a rohadó metrókocsik kárát az orosz gyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]