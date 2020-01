Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","shortLead":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","id":"20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ffb67-067a-4639-8838-b87516d3ea09","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","timestamp":"2020. január. 21. 17:58","title":"Két futópados világcsúcsot is megdöntött a magyar ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","shortLead":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","id":"20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdcc047-e0aa-415a-9a8f-6246b17912a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 21. 12:29","title":"Semmitmondó választ adott a külügy arra, miért nem épül még a trieszti kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi pályafutását.","shortLead":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi...","id":"20200121_visszavonul_juhasz_roland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdaec36-20f7-4421-80c3-95180263c0e4","keywords":null,"link":"/sport/20200121_visszavonul_juhasz_roland","timestamp":"2020. január. 21. 12:12","title":"Visszavonul Juhász Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb világsztárokkal bővül a STRAND Fesztivál line upja.\r

","id":"20200122_Ellie_Goulding_a_Sum41_Dj_Fresh_is_jon_a_STRAND_Fesztivalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d9ee92-f757-4c93-95be-b57132249a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Ellie_Goulding_a_Sum41_Dj_Fresh_is_jon_a_STRAND_Fesztivalra","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Ellie Goulding és Dj Fresh is jön a STRAND Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","shortLead":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","id":"20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d45cb-0667-482a-a23d-2575446839da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. január. 21. 17:14","title":"Tönkreverték a versenytársakat a Váci úti cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","shortLead":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","id":"20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dc5d81-3f20-4be2-8d6b-575062cd1359","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 22. 18:37","title":"Economist: Az EU negyedik legkevésbé demokratikus állama Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép fel.\r

