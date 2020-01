Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","shortLead":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","id":"20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934c93d-b07a-4341-ad16-90726d4d018c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","timestamp":"2020. január. 22. 14:23","title":"Kisebb lett a fideszes Bánki Erik cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","shortLead":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","id":"20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae32d39-5a05-4df7-9f66-d3af3ec004c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","timestamp":"2020. január. 24. 10:00","title":"Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó a műsor - mondta Spiró György.","shortLead":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó...","id":"20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8e998-6762-4a0f-8d1c-962462adfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","timestamp":"2020. január. 22. 21:44","title":"Spiró György: Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták meghosszabbítani.","shortLead":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták...","id":"20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2187944-234c-4c04-99c0-8377c13b22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","timestamp":"2020. január. 24. 11:03","title":"Törli az EA a Play áruházból és az App Store-ból a Tetris játékait, itt egy remek alternatíva helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter azt közölte, hogy egyelőre nincs ok rendkívüli intézkedésre.","shortLead":"Szijjártó Péter azt közölte, hogy egyelőre nincs ok rendkívüli intézkedésre.","id":"20200124_Nincs_magyar_erintettje_a_koronavirusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f74867-1a60-4d22-b1d0-c90a33ae527a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Nincs_magyar_erintettje_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. január. 24. 12:44","title":"Nincs magyar érintettje a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919b23a-92c7-49a0-8ed9-e36f585e12c8","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Történész szerzőnk azt írja egy Kossuth Rádióban futó műsor alapján a Rongyos Gárdáról: nem valók népművészek, építészek, ínyesmesterek és híres vásárok közé.","shortLead":"Történész szerzőnk azt írja egy Kossuth Rádióban futó műsor alapján a Rongyos Gárdáról: nem valók népművészek...","id":"202004_rongyos_hungarikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919b23a-92c7-49a0-8ed9-e36f585e12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37397500-0e3a-47e0-a11e-6f508bb6d3d9","keywords":null,"link":"/360/202004_rongyos_hungarikum","timestamp":"2020. január. 24. 13:00","title":"Konok Péter: Másik múlt kell, mert a meglévő nem tükrözi kellően a jelen elvárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem bűnöző alkat.","shortLead":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem...","id":"20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f2dc53-4053-4b3c-8a4e-ff35baf15cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","timestamp":"2020. január. 23. 17:54","title":"Erdőkertesi késelés: hazafelé vitték a rendőrök a támadót, amikor előkerült a kés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]