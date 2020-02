Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért jóváhagyást a lap szerint. A cégvezető a korábbi fideszes polgármester révén került az önkormányzati vállalkozáshoz.","shortLead":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért...","id":"20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3fde6-e113-4473-a2f5-51e20ca95afa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"24.hu: A kerület pénzén járt Las Vegasba egy újbudai cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","shortLead":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","id":"20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3a58d-9d3c-4b2b-8fd8-a40701b07683","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 04. 17:32","title":"Több mint 100 kilométer per órás szelet mértek a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Majdnem volt az ügyben népszavazás, aztán mégsem. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését – közölte a pénzügyminiszter a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után.","shortLead":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését...","id":"20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eece01-e7e5-43f0-a663-afdab1f8b281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","timestamp":"2020. február. 04. 16:14","title":"Varga Mihály 850 ezer vállalkozást érintő változást lengetett be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","shortLead":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","id":"20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed9be7-51f8-4adc-8149-4f005d468d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","timestamp":"2020. február. 05. 09:03","title":"Jó helyen volt a fotós, tűzgömböt fényképezett az éjszakai égbolton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","id":"20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0510f7c-a5d7-4962-8e38-775433fbf5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 05. 11:33","title":"Hivatalos fotót tett közzé a Samsung, így néz ki a Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","shortLead":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","id":"20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479a7404-7152-40bb-b17a-987b501c6293","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","timestamp":"2020. február. 04. 22:28","title":"Hivatalos: megszűnik a UPC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]