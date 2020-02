Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász Egylet szerdán az MTI-vel. ","shortLead":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász...","id":"20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6fe5f-98e1-4b6b-95f4-e512fe8f3099","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","timestamp":"2020. február. 05. 11:55","title":"Meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért jóváhagyást a lap szerint. A cégvezető a korábbi fideszes polgármester révén került az önkormányzati vállalkozáshoz.","shortLead":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért...","id":"20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3fde6-e113-4473-a2f5-51e20ca95afa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"24.hu: A kerület pénzén járt Las Vegasba egy újbudai cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","shortLead":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","id":"20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d1a34-e6d7-46b4-bb60-b4f8f101c061","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","timestamp":"2020. február. 05. 08:35","title":"Révész: Hogyan legyünk pártosak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos orvos ellen. A titkárnő alibit igazolt a később elítélt orvosnak.","shortLead":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos...","id":"20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0f52c-beb3-4991-8033-f80a05fe4f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","timestamp":"2020. február. 05. 18:24","title":"Hamis tanúzással vádolják a lúgos orvos titkárnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfdf0d-c7bb-40ab-89b5-b5722cdf27ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kibervédelmi szakemberei több mint 4,9 milliónyi kártevőmintát azonosítottak 2019-ben. A bűnözők a legtöbb esetben jelszavainkat és bizalmas adatainkat szeretnék megszerezni, hogy pénzért továbbadják azokat. A toplista élén viszont egy merevlemezeket titkosító zsarolóvírus áll.","shortLead":"A G Data kibervédelmi szakemberei több mint 4,9 milliónyi kártevőmintát azonosítottak 2019-ben. A bűnözők a legtöbb...","id":"20200205_gdata_legaktivabb_szamitogepes_kartevok_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedfdf0d-c7bb-40ab-89b5-b5722cdf27ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913509-b45e-4998-803c-3f555a65a495","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_gdata_legaktivabb_szamitogepes_kartevok_virusok","timestamp":"2020. február. 05. 08:03","title":"Ezek a vírusok tesznek be leggyakrabban a számítógépeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautópiacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautópiacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]