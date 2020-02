Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","shortLead":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","id":"20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d2dad6-5ce5-4119-8d78-758b3f52f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","timestamp":"2020. február. 19. 11:21","title":"Nálunk még az „új autó” is öreg, a behozott kocsik 60 százaléka tíz év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","shortLead":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","id":"20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda6fd6b-8729-47ac-93b0-5da52a499cf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","timestamp":"2020. február. 20. 09:49","title":"Közel 200 autó ment egymásnak egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi Rékát, aki három animációs rövidfilmjével is sikerrel szerepelt korábban a Berlinalén.","shortLead":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi...","id":"20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedc9052-8462-434c-a149-3b894333c578","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","timestamp":"2020. február. 20. 10:02","title":"Társadalmi kérdéseket boncolgat a ma induló Berlini Nemzetközi Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár elbukna 2-3 milliárd forintot.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár...","id":"20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cc1a5b-3f25-4f52-a6d3-79d38c2504f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","timestamp":"2020. február. 19. 20:20","title":"Cser-Palkovics nekiment Vargáék adócsökkentési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","shortLead":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","id":"20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa79e9e-7cbf-496f-a0f4-6e8109f0c5fa","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","timestamp":"2020. február. 20. 15:18","title":"Pornókarrierbe kezdett Steven Spielberg lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit Országos Kiberbiztonsági Központ egészen biztosra veszi, hogy a GRU áll a tavaliy kibertámadás mögött, ami Grúziát érte.","shortLead":"A brit Országos Kiberbiztonsági Központ egészen biztosra veszi, hogy a GRU áll a tavaliy kibertámadás mögött, ami...","id":"20200220_Az_orosz_hirszerzest_vadolja_London_es_Washington_a_Gruzia_elleni_kibertamadasokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765ef1d5-25e3-4626-8975-32c9b398470a","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Az_orosz_hirszerzest_vadolja_London_es_Washington_a_Gruzia_elleni_kibertamadasokkal","timestamp":"2020. február. 20. 21:10","title":"Az orosz hírszerzést vádolja London és Washington a Grúzia elleni kibertámadásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett komposztálást kínál a hozzátartozóknak, hogy így vegyenek búcsút szerettüktől. A módszer állítólag kevésbé környezetterhelő.","shortLead":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett...","id":"20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2d646-d478-4540-90fe-8864ed3bb2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Jön az újfajta temetkezés? Elindult a cég, amely emberi komposztálást végez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]