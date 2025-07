Japánt és Hawaiit is elérte a cunami, akár háromméteres hullámok is lehetnek

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a szökőár hullámai elértek az ország partjainak egyes részeit szerdán délelőtt azután, hogy hajnalban a Richter-skála szerinti 8,8-as földrengés sújtotta a Kamcsatka-félszigetet. Azóta riasztás van érvényben az Egyesült Államokban, Japánban és Kínában is – utóbbi országban több mint 280 ezer embert menekítettek biztonságos helyre a közelgő trópusi vihar miatt.

Reggel a cunami elérte Hawaiit is, ott a legmagasabb hullámok 1,8 méteres voltak – írja a BBC.

Japánban az érintett területek között szerepel Fukusima, Mijagi és Ivate prefektúra, eddig a legmagasabb, 1,3 méteres hullámot Kudzsi kikötőjében figyelték meg, de a hatóságok szerint akár háromméteres hullámok is várhatók. Több ezer embert evakuáltak biztonsági okokból, egyelőre jelentős károkról nem érkezett jelentés. Fukusimában a 2011-es atomkatasztrófa miatt mindig aggodalommal tölti el a helyieket a szökőárriadó, a munkásokat most is kimenekítették az atomerőmű területéről.

A városban még mindig vannak olyan nukleáris hulladékok, amelyek folyamatos hűtést igényelnek, ehhez rengeteg vízre van szükség, amit az erőmű mellett hatalmas tartályokban tárolnak. A japán hatóságok evakuációs tervet dolgoztak ki az erőmű 20 kilométeres körzetében élők számára, azt javasolják, hogy a 20-30 kilométeres körzetben élők maradjanak otthon és ne hagyják el a területet. Az evakuálás miatt forgalmi dugók és torlódások alakultak ki, akárcsak Hawaiion – a főbb vasútvonalak a part menti területeken még mindig részlegesen zárva vannak.

Délelőtt fél 11 környékén a cunami elérte Kalifornia partjait is, az amerikai Nemzeti Időjárási Szolgálat szerint Arena Cove-ban és Monterey-ben jelent meg, és tovább halad dél felé.

Mindeközben az indonéziai Yayapura városában is arra szólította fel a katasztrófavédelem a helyi lakosokat, hogy meneküljenek magas területekre.

Videón, ahogyan eléri a cunami a Kuril-szigeteket és Japánt a 8,8-as földrengés után Hawaii területén is szökőárriadót rendeltek el.

Nyitókép: Manaui Faulalo / AFP