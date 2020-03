Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadasparktól kezdve a könyvtárakig minden bezár hétfőtől Szegeden, de a szülőknek két nap felkészülési idő adnak, így az óvodák és a bölcsődék csak szerdán húzzák le a rolót.","shortLead":"A vadasparktól kezdve a könyvtárakig minden bezár hétfőtől Szegeden, de a szülőknek két nap felkészülési idő adnak...","id":"20200315_ovoda_bolcsode_szeged_bezaras_botka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb85842-c10a-497e-a9bc-fb38f62319e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_ovoda_bolcsode_szeged_bezaras_botka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:28","title":"Szinte minden intézményt bezáratnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","shortLead":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61285eae-2711-4979-95dd-6e1113247dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. március. 15. 08:55","title":"Újabb magyaroknál mutatták ki a koronavírust, már 32 fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke.","shortLead":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban...","id":"20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7043d2-7c07-4de6-a34d-620af4d88461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","timestamp":"2020. március. 14. 15:08","title":"A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi örökség védelmére is több jut, mint egészségügyre.","shortLead":"Az egyházi örökség védelmére is több jut, mint egészségügyre.","id":"20200316_A_kormany_a_rendkivuli_tartalekbol_45_milliardot_ad_az_Operahaz_fejlesztesere_az_egeszsegugy_2_milliardot_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ad99e-e148-4a60-9c74-fcd3997856de","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_kormany_a_rendkivuli_tartalekbol_45_milliardot_ad_az_Operahaz_fejlesztesere_az_egeszsegugy_2_milliardot_kap","timestamp":"2020. március. 16. 08:18","title":"A kormány a rendkívüli tartalékból 4,5 milliárdot ad az Operaház fejlesztésére, az egészségügy 2 milliárdot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7","c_author":"Schranz Edit","category":"360","description":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki tehetetlenséget érez és szorong, de mégis meg akarja védeni a családját és fékezni a járvány terjedését? Szakemberek válaszolnak. ","shortLead":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki...","id":"20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b06a940-d333-4f5b-9391-2220591a17ad","keywords":null,"link":"/360/20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"A koronavírus egy új korszak főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]