[{"available":true,"c_guid":"dcaf8e8d-4747-4aa0-b786-e0428d7abe29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fed kész korlátlan mennyiségben vásárolni állampapírokat – jelentették be hétfőn, az amerikai tőzsdék nyitása előtt.","shortLead":"A Fed kész korlátlan mennyiségben vásárolni állampapírokat – jelentették be hétfőn, az amerikai tőzsdék nyitása előtt.","id":"20200323_Tortenelmi_gazdasagmento_akcio_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcaf8e8d-4747-4aa0-b786-e0428d7abe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ec299-b83f-49eb-840c-d025420dc09e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Tortenelmi_gazdasagmento_akcio_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. március. 23. 14:35","title":"Történelmi gazdaságmentő akció indul az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel katonák Magyarországon tartottak hadgyakorlatot, kedden mennek haza.","shortLead":"A lengyel katonák Magyarországon tartottak hadgyakorlatot, kedden mennek haza.","id":"20200323_lengyelorszag_katonai_konvoj_magyar_utak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9d121-c34c-4c49-94d9-8408cf7fd6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_lengyelorszag_katonai_konvoj_magyar_utak","timestamp":"2020. március. 23. 21:03","title":"Lengyel katonai konvoj vonul át az országon kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","shortLead":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","id":"20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c581a6-6f17-4850-b425-dcf392f9456f","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","timestamp":"2020. március. 23. 08:35","title":"TGM: Nem a fölhatalmazási törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbítják a szükségállapotot. ","shortLead":"Meghosszabbítják a szükségállapotot. ","id":"20200322_Spanyolorszag_fertozesek_koronavirus_szuksegallapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39da92-706f-45cb-9ceb-74bba1e56467","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Spanyolorszag_fertozesek_koronavirus_szuksegallapot","timestamp":"2020. március. 22. 17:41","title":"Spanyolországban egy nap alatt több mint 3500 újabb fertőzést igazoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb77c27-2558-4578-a669-ec4d4dfe5583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyönyörű látvány!","shortLead":"Gyönyörű látvány!","id":"20200322_Feherbe_borult_a_Kekesteto__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfb77c27-2558-4578-a669-ec4d4dfe5583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d93b7-650a-4e77-bbcc-6b5ccad66c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Feherbe_borult_a_Kekesteto__fotok","timestamp":"2020. március. 22. 16:40","title":"Fehérbe borult a Kékestető - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","id":"20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81dfe7-ab72-4333-9a8c-41e6b551220c","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 19:04","title":"Angela Merkel házi karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat orvosnál és klinikai munkatársnál mutatták ki eddig a koronavírust Rovó László rektor megbetegedését követően Szegeden, legalább kilencen karanténba kerültek.","shortLead":"Hat orvosnál és klinikai munkatársnál mutatták ki eddig a koronavírust Rovó László rektor megbetegedését követően...","id":"20200323_szte_orvosok_karanten_koronavirus_rovo_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e705e4e-4976-4cf2-9de9-9156666e994c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_szte_orvosok_karanten_koronavirus_rovo_laszlo","timestamp":"2020. március. 23. 11:41","title":"Magyar Hang: már hat fertőzött egészségügyi dolgozót találtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet az internetszolgáltatók számára a BIX, a magyarországi internetszolgáltatók forgalomkicserélő központja.","shortLead":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet...","id":"20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98b4782-4f7f-4a6b-907e-37778db889ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","timestamp":"2020. március. 23. 14:03","title":"25%-kal megugrott a magyar internet forgalma, rendkívüli intézkedéseket vezetett be a BIX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]