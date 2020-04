Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat fog vásárolni, vagyis elkezdi hitelezni az államot. Ennél is nagyobbat szólhat azonban a kamatfolyosó szimmetrikussá tétele, amely bújtatott kamatemelést jelent. ","shortLead":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat...","id":"20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75826399-8a61-453a-a0a4-8f10fe81c177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 07. 14:01","title":"Háromezer milliárd forinttal és kamatemeléssel löki meg a gazdaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","shortLead":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","id":"20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7eb64c-fcc3-4ca1-91fd-362b0f5e6d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","timestamp":"2020. április. 08. 16:01","title":"Csütörtökön jelenti be Orbán, mi lesz a kijárási korlátozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maximum 214 ezer 130 forint nettó fizetésig járhat a támogatás. ","shortLead":"Maximum 214 ezer 130 forint nettó fizetésig járhat a támogatás. ","id":"20200408_kderult_hogyan_tamogatna_a_kormany_a_roviditett_munkaidot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8042fa2-9534-42df-9a1b-89fdaca4cf68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_kderult_hogyan_tamogatna_a_kormany_a_roviditett_munkaidot","timestamp":"2020. április. 08. 16:24","title":"Kikerült egy tervezet, így támogatná a kormány a rövidített munkaidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","shortLead":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","id":"20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947ce85b-25f9-4581-96b2-ab46eb10aa88","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","timestamp":"2020. április. 07. 18:56","title":"Apát és lányát állították elő rémhírterjesztés miatt az ózdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig az is, javult-e a helyzet.","shortLead":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig...","id":"20200407_koronavirus_terkep_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63cc2e-525f-4a61-a5fa-8fdfee6243a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_terkep_facebook","timestamp":"2020. április. 07. 20:36","title":"Új funkció kerül a Facebookba, megmutatja, hogy áll a koronavírus elleni harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó szoftverében.","shortLead":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó...","id":"20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5261531-de94-4886-b685-47bf3a01ee68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","timestamp":"2020. április. 07. 12:03","title":"25,3 milliós jutalmat kapott a hacker, aki át tudta venni az irányítást az iPhone-ok kamerája fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]