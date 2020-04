Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről könyvtárnyi kötet értekezik, mi most csak annyival tisztelgünk a Fab Four előtt, hogy összeállítottuk, melyik szerintünk a tíz legjobb daluk.

Egy ilyen lista összeállítása jó móka, de egyáltalán nem könnyű feladat. Mi azt a módszertant választottuk, hogy a hvg.hu Kult rovatának tagjai mindannyian összeállították a saját 10-es listájukat, ezeket súlyozva összesítettük, így alakult ki az alábbi lista.

10. Norwegian Wood (This Bird Has Flown)

A dal az 1965-es Rubber Soul című albumon szerepel. Elsősorban John Lennon írta, állítólag Bob Dylan dalszövegeinek hatására, és egy házasságon kívüli homályos afférról szól. A számban szitáron játszik George Harrison, ez volt az indiai hangszer első megjelenése a popzenében, így elősegítette Ravi Shankar és az indiai klasszikus zene elismerését a nyugati világban. Sok más popzenész, köztük a Byrds, a Rolling Stones és Donovan is elkezdett nyitni efelé. A dalt akár tekinthetjük a világzene egyik korai megnyilvánulásának is.

9. Penny Lane



1967. február 17-én kislemzen jelent meg, nagyjából Paul McCartney írta. Címét Liverpool egyik utcájáról, és egy kereszteződésben található ismert bevásárlónegyedéről kapta. Paul és John gyerekkorukban ezen a környéken nőttek fel, és sokszor játszottak erre. Ez volt az első kislemez az Egyesült Királysában, ami külön erre a célra készített képes tasakban jelent meg (ez ott ritkaságnak volt). Az USA-ban és más országokban (például Japánban) ez bevett gyakorlatnak számított.

8. Something

George Harrison dala az Abbey Road albumon jelent meg, majd később kislemezen is. (Ez volt az első Beatles-kislemez, amelynek A-oldalán Harrison szerzemény szerepelt.) Harrison 1968 szeptemberében, a The Beatles album felvételei közben kezdte az írását egy zongorán, miközben a szomszéd stúdióban Paul McCartney dolgozott. Harrison úgy érezte, hogy a dallam egy másik dalból jöhetett, mert olyan könnyedén jutott az eszébe, ezért egyidőre félbe hagyta a munkát. A szövegben az utalások vonatkozhatnak egy nőre is, de istenre is.

7. Ticket to Ride

Az 1965-ös Lennon-dal kislemezen jelent meg, majd a Help! című albumra is felkerült. A korabeli zenekritikusok szerint a dal „pszichológiailag mélyebb, mint bármi más, amit a Beatles korábban felvett”, és valóban, már előrevetíti a későbbi kísérletező lemezeket. Nem egyértelmű, mennyire működött közre a dalban McCartney, ellentmondóan nyilatkoztak erről. A szövegbe sok mindent beleláttak, elvileg egy lányról szól, aki elhagyja a szerelmét. McCartney szerint a cím "a brit vasúti jegyre utal a Wight-szigeten lévő Ryde városába". Lennon viszont at állítja, hogy olyan kártyákról szól, amit a hamburgi prostituáltak kaptak az 1960-as években. Volt, akinek a megfejtése az, hogy az egy nőről szól, aki elhagyja a barátját, hogy prostituálttá váljon.

6. She Loves You

A She Loves You a korai Beatles egyik legjellegzetesebb dala, Paul McCartney ötletéből ketten írták Lennonnal egy turnébuszban, és a szállodai szobában 1963-ban. A dal kislemezen jelent meg és megdöntött minden eladási rekordot. (Az Egyesült Államokban ez volt a 60-as évek legkelendőbb kislemeze.) A szerelmes szövegben szokatlan módon nem az elbeszélő meséli el, hogy mennyire szeret valakit, hanem egy narráror mutatja be a kapcsolatot, amire a kórus kántálja állandóan, hogy igen-igen. És ebben a yeah-yeah-yeah-ben benne van az egész 60-as évek eleje.



5. Here Comes the Sun

George Harrison szerzeménye, amit 1969 elején írt barátja, Eric Clapton vidéki házában, ahova Harrison menekült, amikor már nagyon unta a zenekar üzleti ügyeit intézni. A dalszövegben benne van a megkönnyebbülést a tavasz érkezése miatt, de ez az átmeneti kiszabadulás is a hivatalos ügyekből. A Beatles 1969. nyarán vette fel a londoni EMI Stúdióban a dalt, ami az Abbey Road-ra került később fel.

4. A Day In The Life

A Day In The Life ötletének születésekor Lennon otthonában üldögélve olvasta az aznapi sajtót. Három történet körül pörögtek a gondolatai: kettő a hírekből, egy a saját életéből. „I read the news today oh boy” – énekli a felvételen. A hírekből egy ismerősük autóbalesete, és az országúti kátyúkról szóló kishír ragadta meg, a saját életéből pedig egy filmre reflektál, amiben nem sokkal korábban maga Lennon is feltűnt: How I won the War. E témák nehezen kibogozhatóan, a droghasználatra utaló sorokkal épülnek egybe a szövegben, aminek közepébe Paul McCartney is beleírt. A dal 1967-es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című album zárótétele és egyben az egyik legkísérletezőbb, legfontosabb darabja.

3. Across the Universe

Az Across the Universe című dal nem is Beatles-albumon, hanem egy jótékonysági albumon jelent meg először 1969. december 12-én, később más változatban került fel az utoljára kiadott Betales-lemezre, az 1970-es Let It Be-re. A dalt John Lennon írta mág 1967-ben, amikor első házassága kezdett megromlani. Egy veszekedés alkalmával jutott eszébe a „pools of sorrow, waves of joy” szöveg, ebből indult ki, és megírta gyorsan az egész szöveget, amit végül a Transzcendentális Meditáció ihletet. (A dal refrénje ehhez kapcsoldik: Jai Guru Deva Om). A dalt 1968-ban vették fel, de Lennon nem volt elégedett, sokáig jegelték is, majd több változat készült belőle.





2. Help!

„Kövér voltam, depressziós, és tényleg segítségért kiáltottam”- mondta daláról John Lennon. A Help! az azonos című albumon jelent meg 1965-ben (előtte kislemezen). A szövegében Lennon saját érzéseit, a hírnév okozta nyomást fogalmazza meg. Társait állítólag meglepte, hogy Lennon így gondolkodott a sikerükről, de érthetőnek tartották.



1. Come Together

A dalt Lennon írta, eredetileg Timothy Leary pszichológus, „az LSD pápája” kérésére, aki szeretett volna egy kampánydalt, amikor elindul Kalifornia kormányzói székéért Ronald Reagan ellen. A kampány gyorsan véget ért, mert Learyt börtönbe küldték, de szerencsére a Come together megszületett, ez nyitja az Abbey Road című 1969-es (utolsó, bár utolsó előttinek kiadott) Beatles-lemezt. És ez a mi kedvencünk a Beatles-éleműből.