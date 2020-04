Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

Budapest mindig is lélegző, vibráló élettér volt, amelyet az itt élők és ide látogatók töltöttek meg igazán tartalommal. A város most szunnyadva készül arra, hogy ismét boldogan fogadhasson minket az utcáin.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ új filmje ezt a különleges perspektívát mutatja be az otthon várakozóknak. A napsütésben két művész kelti életre az ismerős, most mégis csendes tereket, sugallva, hogy nemsokára mi is újra együtt lélegezhetünk a várossal.

Budapest megvár!

#budapestmegvár

Tánc - Feledi János

Zene - Lukács Miklós

Rendező - Végh Zoltán Vozo

Budapest megvár! címmel karantén-imázsfilmet készített a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ.

A videó alatt azt írják,

Budapest mindig is lélegző, vibráló élettér volt, amelyet az itt élők és ide látogatók töltöttek meg igazán tartalommal. A város most szunnyadva készül arra, hogy ismét boldogan fogadhasson minket az utcáin. A napsütésben két művész, Feledi János és Lukács Miklós kelti életre az ismerős, most mégis csendes tereket, sugallva, hogy nemsokára mi is újra együtt lélegezhetünk a várossal.

A kisfilmben megjelennek a főváros ikonikus, szomorúan üres helyszínei:

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: