[{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A technológiát soha nem önmagában értékeljük. A külcsín és a technológia együttesen formálja a fogyasztói észlelést, és a kombináció hatékonyabb, amikor az optimális különbözőség benyomását kelti - mutat rá Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"A technológiát soha nem önmagában értékeljük. A külcsín és a technológia együttesen formálja a fogyasztói észlelést, és...","id":"20200415_Miert_fontos_hogy_egy_innovaciot_neha_ismerosre_butitsunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3d10ea-a41b-4e5a-8f2b-cca04b0feca2","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200415_Miert_fontos_hogy_egy_innovaciot_neha_ismerosre_butitsunk","timestamp":"2020. április. 15. 14:19","title":"Hova nézzenek az ülések az önvezető autóban? És miért fontos ismerőssé álcázni egy innovációt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint félmillióan felgyógyultak a betegségből.","shortLead":"Több mint félmillióan felgyógyultak a betegségből.","id":"20200415_Meghaladta_a_2_milliot_az_igazolt_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644b54bf-ad90-47f2-bd14-26dfae1a3cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Meghaladta_a_2_milliot_az_igazolt_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 15. 20:44","title":"Meghaladta a 2 milliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450b822-ce50-4ab7-b51e-6848d065c806","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 19:22","title":"Egy magyar gyártó koronavírustesztjeit vizsgálja a Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","shortLead":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","id":"20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3f24-66d5-426f-86d2-e487cd9a37ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","timestamp":"2020. április. 16. 09:53","title":"A koronavírus miatt felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ügyvezető elnök megköszönte a sportvezető munkáját, külön kiemelte az elmúlt években bevezetett doppingellenes programot.","shortLead":"Az ügyvezető elnök megköszönte a sportvezető munkáját, külön kiemelte az elmúlt években bevezetett doppingellenes...","id":"20200415_Lemondott_Ajan_Tamas_a_Nemzetkozi_Sulyemelo_Szovetseg_elnoki_posztjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9a62b6-63ad-475f-86fd-6c95ffd0a24f","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Lemondott_Ajan_Tamas_a_Nemzetkozi_Sulyemelo_Szovetseg_elnoki_posztjarol","timestamp":"2020. április. 15. 20:14","title":"Aján Tamás lemondott a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöki posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","shortLead":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","id":"20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906355-7a3a-4b63-80bb-10f92be08df9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","timestamp":"2020. április. 15. 18:45","title":"Andrea Bocelli letarolta a YouTube-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]