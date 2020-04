Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány elleni harc fontosságáról írt a WHO főigazgatója, de emellett megosztotta egy amerikai járványügyi szakértő korábbi bejegyzését, ami arról szól, hogy politikai kampány folyik ellene.","shortLead":"A járvány elleni harc fontosságáról írt a WHO főigazgatója, de emellett megosztotta egy amerikai járványügyi szakértő...","id":"20200415_Megszolalt_a_WHO_vezetoje_miutan_Trump_megvonta_toluk_a_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27c686-9f30-409f-b7c0-eee94b33abb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Megszolalt_a_WHO_vezetoje_miutan_Trump_megvonta_toluk_a_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 15. 17:22","title":"Megszólalt a WHO vezetője, miután Trump megvonta tőlük a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál egy hónappal hamarabb leplezte le az új csúcsmobilját, a OnePlus 8 Prót, és annak kistestvérét, a OnePlus 8-at.","shortLead":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál...","id":"20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad75b3a-6353-4e95-8cc0-5e6669699a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. április. 15. 07:03","title":"Csúcsra tör a OnePlus: megjött a cég eddigi legerősebb mobilja, a OnePlus 8 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi pénzt, a jelentkezők listája pedig titok.","shortLead":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi...","id":"20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0327d1-6a7b-4f76-97a4-3cddae7e332d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","timestamp":"2020. április. 15. 12:15","title":"Titok, hogy kik jelentkeztek a milliárdos keretű Magyar Multi Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az esztergomi gyár előreláthatólag április 27-én indítja el a termelést, egyelőre egyműszakos munkarendben.","shortLead":"Az esztergomi gyár előreláthatólag április 27-én indítja el a termelést, egyelőre egyműszakos munkarendben.","id":"20200414_magyar_suzuki_zrt_gyar_gyartas_ujrainditas_esztergom_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2410e9-96f5-4876-8bf0-94bcae1c3062","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_magyar_suzuki_zrt_gyar_gyartas_ujrainditas_esztergom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 21:46","title":"A magyar Suzukinál is készen állnak a gyártás újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","shortLead":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","id":"20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09589121-bc86-4d02-8602-cf56d8b7c532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 15. 12:12","title":"Domokos László üzent a családoknak: Költsenek kevesebbet a bevételeiknél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva többek közt azt is leírják, hogy nem adnak alanyi jogon visszaváltási lehetőséget a jegyvásárlónak az elmaradt rendezvények után. Az aláírók között nincs ott minden hazai koncertszervező, hiányzik például a Barba Negra. A miértről és a jelenlegi helyzetről Szűcs Mihályt, a Barba Negra vezetőjét kérdeztük.","shortLead":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva...","id":"20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d3735-d2ac-4677-a762-026011c14bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","timestamp":"2020. április. 15. 17:59","title":"Barba Negra: „A jegyvásárlóknak mindenkor meg kell adni a döntési jogát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a túlkínálat fennmarad, miközben a kereslet összeomlik a koronavírus-járvány következményeként.","shortLead":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak...","id":"20200415_olajar_tulkinalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e338a6-a65c-4cd1-9a3e-ebc39beac911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_olajar_tulkinalat","timestamp":"2020. április. 15. 12:55","title":"Egyetlen délelőtt 5 százalékot esett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]