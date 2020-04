Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? ","id":"20200417_Johnny_Depp_Instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a02188-cabc-40ed-b53d-2e2379806f1b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Johnny_Depp_Instagram","timestamp":"2020. április. 17. 14:52","title":"Johnny Depp körbevette magát gyertyákkal és regisztrált az Instagramra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","shortLead":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","id":"20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25e0490-ee8f-4990-95d8-6d1775a6a4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","timestamp":"2020. április. 17. 04:35","title":"Vibráló karperecet kapnak a Ford dolgozói a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]